Oma Corrie steelt de show bij Paul de Leeuw: 'Dat ik dit nog mag meemaken'

Oma Corrie Nuiten-Roovers uit Bergen op Zoom is er nog een beetje beduusd van. Zondag stal ze de show in het programma Sint & De Leeuw. Sinterklaas ging op zijn knieën, gaf haar een nieuwe huwelijksring en een ‘lekkere zoen’. “Dat ik dat als 97-jarige nog mee mag maken.”

In haar appartement aan De Binnenschelde geniet ze nog na van het programma dat twee weken geleden werd opgenomen. Paul de Leeuw belde met een smoesje bij haar aan: hij zou voor haar gaan koken. “Het was supergeweldig. Ik herkende hem meteen, want ik had hem tijdens Vastenavend hier al vaker hier gezien, samen met Cornald Maas.”

De Leeuw ging meteen in de weer met de potten en pannen. Op het menu stond boerenkool met spekjes en worst. “Hij gooide alles bij elkaar en de boerenkool hing aan de afzuigkap. Het was niet te pruimen, maar dat maakt niet uit hoor, het was zo leuk”, lacht oma Corrie.

Wat ze toen nog niet wist, is dat Sinterklaas ondertussen beneden op haar stond te wachten. De goedheiligman had een nieuwe trouwring bij zich. Oma Corrie was namelijk vier jaar eerder, na bemiddeling van haar achterkleindochter al eens met Sinterklaas ‘getrouwd’. Ze had destijds een plastic ring gehad maar die was ondertussen wel aan vervanging toe.