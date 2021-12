GGD: 'Ouderen, kom niet te vroeg naar je prikafspraak'

Ouderen die maandag een afspraak hadden voor een boosterprik in Waalwijk, hebben urenlang in de rij moeten staan. Soms wel 2,5 uur. Schande, vinden sommigen. Maar volgens de GGD ontstaan die lange rijen doordat veel ouderen voor de zekerheid extra vroeg naar hun prikafspraak komen en meerdere begeleiders meenemen. De GGD Hart voor Brabant doet daarom een oproep: "Kom met één begeleider en kom niet te vroeg".

Angelique's ouders van 81 en 82 waren maandag in totaal bijna drie uur bezig met het halen van hun prikken op de Gompenstraat in Waalwijk, op het industrieterrein. Toegegeven, ze waren wel drie kwartier te vroeg.

"Ze hebben buiten in de kou gestaan voordat ze in een tent konden wachten", vertelt Angeliqe. "Nog eens twintig minuten later konden ze pas naar binnen. Het duurde vervolgens ontzettend lang voordat ze aan de beurt waren. Mijn moeder durfde niet te gaan zitten, bang dat ze niet meer op kon staan. Straks krijgen ze geen corona, maar lopen ze een longontsteking op."

Een andere vrouw, die liever anoniem blijft, ging maandag met haar schoonmoeder van 90 naar de priklocatie. "Ik zag buiten al een lange rij staan. Een man die daar werkte, zei dat ik beter om kon draaien en een nieuwe afspraak kon maken, want de wachttijden zouden wel 2,5 uur zijn. Ouderen die een middag in de kou stonden met een rollator. Schrijnend vond ik het", zegt ze.