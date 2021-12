Teststraten, website en telefoonlijnen overbelast, zegt GGD West-Brabant

Teststraten en telefoonlijnen voor onder meer prikafspraken kraken en piepen door enorme drukte. Ook online is het opnieuw ontzettend druk. Een afspraak maken is lastig en soms zelfs onmogelijk, zegt de GGD West-Brabant. Toch is de ervaring van Omroep Brabant dinsdag anders: drie keer lukte het onze verslaggever snel en makkelijk om een afspraak te maken.

"Veel corona-gerelateerde diensten zijn overbelast", zo laat de GGD West-Brabant weten. "De teststraten, de telefoonlijnen en de online afspraaktools."

Het is dus voor veel mensen lastig of niet mogelijk om een afspraak te maken voor een coronatest of vaccinatie, zo geeft de GGD aan. "Wij vinden dit ontzettend vervelend en doen er alles aan om de inwoners van West-Brabant zo goed mogelijk te blijven ondersteunen", zegt de gezondheidsdienst.

Als Omroep Brabant de proef op de som neemt, lijkt de drukte dinsdagochtend mee te vallen. Het landelijke afsprakennummer voor het maken van een testafspraak, is direct bereikbaar. "Het is vandaag heel rustig", zegt een medewerker aan de andere kant van de telefoon. Een testafspraak in Breda is ook direct gemaakt.

Ook een collega die we later spreken, bevestigt dat. "Ik heb op dit moment maar drie mensen in de wacht staan, dat valt reuze mee." Eerder was het een stuk drukker, krijgen we te horen. "Het loopt wel constant door, maar de wachtrij is een stuk kleiner."

Toch luidde de GGD West-Brabant dinsdagochtend op social media de noodklok over de drukte. Een woordvoerder geeft aan blij te zijn met de ervaring van Omroep Brabant, dat een testafspraak zo gemaakt is: "Ik ben blij te horen dat deze momenten er ook zijn. Zo zie je maar hoe grillig het kan zijn. Maar het algemene beeld van de afgelopen week en de afgelopen tijd is toch dat het wel heel druk is."

De GGD wil mensen nadrukkelijk niet ontmoedigen om te bellen voor een afspraak voor een test of een boostershot, maar vraagt wel begrip. "Als je er niet doorkomt, probeer het dan op een ander moment. Het gaat echt met pieken en dalen. Over het algemeen is de ochtend wel heel druk en dan loopt dat in de loop van de dag wat af."

