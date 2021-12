Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/3 Bestelbus knalt tegen wegwijzerpaal, bestuurder bekneld

De bestuurder van een bestelbus is maandagavond op de kruising van de Eindhovenseweg-Zuid met de Willem de Zwijgerweg in Best tegen een wegwijzerpaal gebotst. Het slachtoffer moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

Het ongeluk gebeurde iets na half twaalf. De ravage was groot. De brokstukken lagen over het kruispunt verspreid. De brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De politie sloot de kruising enige tijd af voor het verkeer. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

