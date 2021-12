Coronanieuws: aantal besmettingen blijft hoog en daalt niet

6.30

Volgens onderzoek van Artsen zonder Grenzen vindt 93 procent van de Nederlanders dat coronavaccins wereldwijd eerlijker verdeeld moeten worden. Ongeveer 66 procent van de 1041 ondervraagden vindt dat Nederland bijdraagt aan de oneerlijke verdeling van de coronavaccins wereldwijd.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef De Jonge in september dat Nederland voor het eind van dit jaar 27 miljoen vaccins zou doneren aan het internationale vaccinatieprogramma Covax. In november zei hij dat dit 'heel ingewikkeld' lag en dat er in elk geval 10 miljoen vaccins versneld gedoneerd moesten worden. De allereerste levering naar Covax vanuit Nederland vertrok eind oktober. Deze bevatte 340.800 AstraZeneca-vaccins.

Op 9 december zal de Tweede Kamer debatteren over de wereldwijde corona-aanpak.