Coronanieuws: ruim half miljoen Nederlanders hebben boosterprik gekregen

13.45

De omikronvariant van het coronavirus is inmiddels bij 36 mensen in Nederland vastgesteld. Afgelopen zaterdag stond de teller op twintig bevestigde gevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat omikron mogelijk ‘de dominante variant in Nederland wordt’. Dat is nu nog de Delta-variant, die goed is voor net geen 100 procent van alle positieve tests in Nederland.

De omikronvariant was al aangetroffen bij achttien mensen die op 26 november per vliegtuig aankwamen vanuit Zuid-Afrika, het land waar de nieuwe virusversie het eerst werd vastgesteld. Mensen die nu nog vanuit zuidelijk Afrika naar Nederland vliegen, kunnen zich na aankomst op Schiphol laten testen, maar ze kunnen dat ook later doen bij een teststraat van de GGD. Bij deze groep mensen zijn tot nu toe veertien omikronbesmettingen vastgesteld.