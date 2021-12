Johan Vlemmix lanceert Amalia-fanclub: 'Hoezee, hoezee, hoezee!'

Kroonprinses Amalia is dinsdag 18 jaar geworden. Haar verjaardag wordt vanwege de coronamaatregelen niet groots gevierd, maar bij Oranjeliefhebber Johan Vlemmix uit Eindhoven hangt de vlag uiteraard wel uit. Voor hem is dit hét moment om een Amalia-fanclub te beginnen.

"Ik was al heel lang bezig met de voorbereidingen, maar vandaag is de officiële lancering, omdat ze nu echt de troonopvolger is."

Hij was er dinsdagmorgen al vroeg bij. "Op een dag als deze kun je natuurlijk niet uitslapen, hè", zei een enthousiaste Vlemmix in het radioprogramma Wakker!

"Iedereen kan gratis lid worden van de fanclub. We hebben allerlei activiteiten in petto, en ook is er een nieuw clubhuis, Paleis Soestdijk II in Eindhoven", aldus Vlemmix. "Wie weet komt ze een keer kijken."

Zelf is de 62-jarige Vlemmix in elk geval razend enthousiast. In de radio-uitzending jubelde hij: "Het is toch geweldig. Eerst was je fan van Elvis, nu is daar de Amalia-fanclub." Eerder richtte hij ook al een fanclub op voor koningin Máxima.

Mocht haar vader Willem-Alexander afstand doen van de troon, dan is niet Máxima maar Amalia vanaf nu de eerstvolgende die de troon bestijgt.

De Oranjebond riep op om dinsdag de vlag met oranje wimpel uit te hangen en om kerkklokken tussen 09.00 uur en 09.10 uur te laten luiden.

Eerder werd al bekend dat de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) een speciale compositie heeft gemaakt voor de jarige. Het werk met de titel 'Amalia Achttien' zal op haar verjaardag en de dagen erna door beiaardiers door het hele land worden gespeeld.

Ook verschijnt er ter ere van haar achttiende verjaardag een 24-karaats gouden postzegel. De zegel verschijnt in een oplage van 750 stuks en kost 50 euro.