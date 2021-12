Rechterhand Taghi vanuit Colombia onder zware bewaking naar EBI gebracht

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zeer streng bewaakt transport dinsdagmorgen tussen Eindhoven Airport en de EBI in Vught. In één van de wagens zat een hoofdverdachte van een drugsproces.

De EBI, de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, heeft er een zware jongen bij. Saïd Razzouki, een hoofdverdachte in het Marengo-drugsproces, is er dinsdagmorgen onder zeer strenge bewaking aangekomen. De rechterhand van Ridouan Taghi is maandag door Colombia uitgeleverd aan ons land.

Om veiligheidsredenen is de Marokkaanse Nederlander met een gecharterd vliegtuig onder begeleiding van de Nederlandse politie maandagnacht overgevlogen. Het toestel is dinsdagmorgen op Eindhoven Airport geland en daarna, begeleid door een politiehelikopter, in een bewapend transport naar Vught gebracht. In de EBI zitten al diverse criminelen vast, onder wie Taghi, Mohammed B. en Willem Holleeder.

De route die de helikopter aflegde tijdens de begeleiding van het Razzouki-transport. vergroot

Het transport via de N65 op weg naar de EBI in Vught (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Internationaal gezocht

De rechtbank bepaalde in september 2019 dat Razzouki gevangen moest worden genomen. Eerder had het Openbaar Ministerie (OM) hem op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. Door nauwe internationale samenwerking tussen de Nederlandse politie en het OM en de autoriteiten in Colombia kon de man in februari 2020 worden aangehouden in Medellín. R. moet terecht staan, omdat hij leiding gegeven zou hebben aan een criminele organisatie. Deze bende wordt verdacht van het plegen van moorden, pogingen tot moord en voorbereidingshandelingen voor moord. Het Marengo-proces wordt deze week voortgezet in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

De chauffeurs van het transport waren nauwelijks herkenbaar (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Eén van de transportwagens (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

