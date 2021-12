Eindelijk veilig van Vught naar Den Bosch: 'Rotonde was levensgevaarlijk'

De rotonde bij van der Valk in Vught stond bekend als levensgevaarlijk voor fietsers. Zij kwamen vanaf een helling met hoge snelheid met voorrang de rotonde op. Regelmatig waren er aanrijdingen. Na jaren van overleg is het nu bijna zover: op 19 december zijn de nieuwe turborotonde en twee fietsbruggen eindelijk klaar.

De superrotonde die nu bijna klaar is, heeft naast de twee fietsbruggen ook extra rijstroken naar Den Bosch en Vught. Daarnaast is er ook voor hotel Van der Valk is een aparte in- en uitrit bij het parkeerterrein. "Mooi om te zien hoe al die mensen en apparaten hier overal bezig zijn", vertelt een man die regelmatig even komt kijken.

Een fietser uit Vught: "Ik heb ook heel vaak bijna tegen een auto aan gezeten. Ik ben blij dat de twee fietsbruggen bijna klaar zijn, want hier oversteken was elke keer een avontuur."

Wijkagent Marcel de Rouw weet niet precies hoe vaak er een aanrijding is geweest op de rotonde oude stijl. "Maar ik en m'n collega's zijn er vaak geweest.", Hij vervolgt: "Vooral omdat fietsers heel hard naar beneden kwamen en dan in de dode hoek van de auto's zaten. Dat maakte de rotonde levensgevaarlijk."

Er is sinds 2017 gediscussieerd over de oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie, die sinds de aanleg van de nieuwe rondweg in 2010 bestond.

Een van de problemen was dat de rotonde precies op de grens van Den Bosch en Vught ligt en dat de verschillende oplossingen telkens te duur bleken. Den Bosch, Vught en de provincie hebben samen bijna 4,4 miljoen euro voor de superrotonde en de twee fietsbruggen beschikbaar gesteld. De provincie betaalde het grootste deel (bijna 2 miljoen), Den Bosch ruim 1,5 miljoen en Vught 825.000 euro.

"De hoofdader tussen Vught is is sinds 1 november van dit jaar afgesloten en dat is best even pijn lijden geweest tijdens de ombouw", vertelt wijkagent Marcel de Rouw. "Maar ik ben blij dat het binnenkort is opgelost en dat ik ook veilig op de fiets naar Den Bosch kan."