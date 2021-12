Het is allemaal stukken duurder geworden: energie, brandstof, kleding en etenswaren. Afgelopen november werd met 5,2 procent de hoogste inflatie in bijna veertig jaar gemeten. Zo bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jouw portemonnee zal het ongetwijfeld ook raken, maar niet als het aan Minke van Kuijen uit Helmond ligt. Onder de naam Gierige Gerda leert ze duizenden mensen besparen.

Vooral op boodschappen weet Minke veel te besparen. "Ik geef mezelf een boodschappenbudget van 25 euro per week. Dit jaar ben ik daar gemiddeld zelfs onder gebleven." Gierige Gerda herkent een goede aanbieding meteen als ze die ziet. "Ik heb dit jaar ongeveer 1500 euro aan korting gekregen op boodschappen."

Hoe ze dat doet? Met behulp van een gigantische voorraadkast. Als ze een goede aanbieding ziet voor een houdbaar product, slaat ze groots in. "Ik kan mijn klok er bijna op gelijkzetten dat in januari wasmiddel weer voor een bodemprijs te vinden is. Dan koop ik dus een jaarvoorraad. Met Black Friday heb ik 96 rollen wc-papier gekocht."

Wil jij ook geld besparen op je boodschappen? Vijf tips van Gierige Gerda:

1. Maak gebruik van acties

"Mijn hele boodschappenlijst is aangepast op aanbiedingen. Je kunt het beste besparen op houdbare dingen die duur zijn en die je het meest gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan koffiecups. Als je dat graag drinkt en die een keer in de aanbieding zijn, kun je honderden euro's in een jaar besparen als je er veel van inslaat."

Ook let Gierige Gerda op data van verse producten. "Bij supermarkten krijg je vaak korting op producten die alleen diezelfde dag nog houdbaar zijn. Daar maak ik altijd dankbaar gebruik van en die vries ik dan in."

2. Maak een weekmenu

"Dit is zo'n tip waar je altijd wel op terugkomt. Het werkt echt", meent de bespaargoeroe. "Zorg wel dat het aansluit op jouw leven. Als je een heel druk sociaal leven hebt, snap ik dat je niet voor zeven dagen maaltijden vooruit kunt plannen. Plan dan bijvoorbeeld twee of drie dagen vooruit."

3. Koop groente in het seizoen

"Het kan veel schelen als je de groentes koopt die in het seizoen zijn. Aardbeien zijn bijvoorbeeld ongeveer drie keer duurder als je ze buiten het aardbeienseizoen koopt. En koop geen voorgesneden groenten, dat is vaak de helft duurder."

4. Wees voorbereid

"Ga niet om zes uur met honger naar de winkel, want dan koop je veel meer dan je had gedaan als je net na de lunch was gegaan. Maak ook een boodschappenlijst en hou je daaraan."

5. Gooi geen eten weg

"Eten weggooien is een veel gemaakte fout. Het is niet goed voor je portemonnee en niet duurzaam. Haal voor zeven dagen de juiste hoeveelheid groente en fruit, en niet voor zeven dagen keuze uit allerlei verschillende soorten groente en fruit."

