Konijnen op het schoolplein: al 259 basisscholen vergroend

Op steeds meer schoolpleinen maakt de grijze zee van stoeptegels plaats voor een groene oase. Precies 259 basisscholen in Brabant hebben hun schoolplein vergroend met geld van de provincie, zo is dinsdag bekendgemaakt. Een vijver, moestuin of zelfs konijnenhokken: het kan allemaal.

Tien jaar lang was het schoolplein van Montessori+ in Prinsenbeek een saaie grijze vlakte. Het meest groene wat de school had, was een beetje kunstgras. Nu staat er een modderkeuken om zandtaartjes te maken. Ook heeft de school een moestuin en speeltoestellen van boomstammen. 'Rustiger'

“Het geeft een veel rustiger gevoel om te spelen. Dat maakt het veel leuker”, vertelt leerling Nina in een video van de provincie. Leraar Marc Berbers vult aan: “Kinderen willen graag een mooie, groene omgeving. Het zorgt ervoor dat kinderen zich meer op hun gemak voelen.” Meneer Berbers neemt het groene schoolplein ook mee in de lessen die hij geeft. “Thema’s als klimaat en natuur spelen een heel belangrijke rol in de wereld op dit moment. Het is ook belangrijk voor hoe kinderen naar de wereld kijken.” Een plein met minder stenen geeft ook meer verantwoordelijkheid. “Je bent je bewust van je omgeving en je hebt daar ook invloed op”, zo probeert de leraar de kinderen mee te geven. Basisschool Sint Jozef in Lithoijen heeft een klein bos op het schoolplein. Omroep Brabant ging daar eerder op bezoek:

Paddenpoel

Op de Algemene School Oost in Bergen op Zoom hebben ze konijnenhokken, een vijver en een paddenpoel. Vol trots laat leerling Ruben het vernieuwde plein zien. "Je kan er ook hagedisjes, kikkers en salamanders zien. En kijk hier hebben we aardbeien en een vijgenboom." Directrice Saskia van Loon: "Kinderen kunnen veel meer hun eigen plekje zoeken als ze rust willen." Het project ‘Schoolplein voor de Toekomst’ loopt nu ruim twee jaar. Vorig jaar stond de teller nog op 185 schoolpleinen. Kinderen moeten door het project meer met de natuur in aanraking komen. Buiten les

Ook moet het bijdragen aan de klimaatproblemen. Een plein met bomen houdt veel meer water vast dan een stenen plein, zo is het idee. Bovendien zorgen bomen voor meer schaduw, wat handig is tijdens hete zomers. Ook is het idee dat scholen vaker buiten les gaan geven. Het geld voor dit jaar is op. Wie nog subsidie aan wil vragen heeft dan ook pech. Vanwege grote belangstelling komt er volgend jaar waarschijnlijk een nieuwe zak geld. De provincie hoopt die regeling begin volgend jaar te openen.

