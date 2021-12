Breda, Meierijstad en Grave krijgen geld voor huizen statushouders

Foto: PickPik vergroot

Breda, Meierijstad en Grave krijgen samen met elf andere gemeenten geld om in de komende twee jaar woonruimte te regelen voor achthonderd mensen met een verblijfsvergunning. Ook worden zeshonderd woonruimtes geregeld voor andere 'aandachtsgroepen', zoals studenten en arbeidsmigranten. Voor de plannen is 14,9 miljoen euro vrijgemaakt. Breda is een van de vier gemeenten die het meeste geld krijgt: 1,5 miljoen euro.

ANP & Corné Verschuren Geschreven door

"Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning duurt het nu te lang voordat mensen naar een eigen woonruimte kunnen doorstromen. Daardoor blijft de asielopvang te vol en kunnen vergunninghouders niet van start met het opbouwen van hun bestaan in Nederland", zegt demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een verklaring. 1,5 miljoen voor Breda

Een deel van de huizen is beschikbaar voor kortere tijd. Van de huizen zijn er 548 huizen voor twee of drie jaar beschikbaar. De rest kan voor vijf jaar of langer worden bewoond. Behalve in Breda, Meierijstad en Grave, zijn er huizen gepland in Alkmaar, Amersfoort, Assen, Den Haag, Hengelo, Middelburg, Purmerend, Renkum, Veenendaal en Vijfheerenlanden. De grootste bedragen gaan naar respectievelijk Breda, Den Haag, Vijfheerenlanden en Amersfoort. Die gemeenten ontvangen ieder meer dan 1,5 miljoen euro.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.