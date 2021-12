Slachtoffer van schietpartij in Eindhoven is man (30) uit Limburg

Bij de schietpartij dinsdagavond laat aan de Sonseweg in Eindhoven is een man van 30 jaar uit het Limburgse Panningen gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie gewond geraakt aan zijn arm. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Al vrij snel na de schietpartij die dinsdagavond rond halfelf gebeurde, maakte de politie bekend dat het slachtoffer aanspreekbaar was en niet in levensgevaar verkeerde.

Voor de schietpartij is nog niemand aangehouden. De vraag hoe vaak er is geschoten, kan de woordvoerder woensdagochtend nog niet beantwoorden.

'Nog veel onduidelijk'

Ook is niet duidelijk wat er aan de schietpartij vooraf is gegaan en of er sprake is van één of meerdere daders. "Het onderzoek is nog in volle gang. Hierbij vragen we ook camerabeelden op en doen we een getuigenoproep. Er is namelijk nog veel onduidelijk", laat ze weten.

LEES OOK: Man beschoten in Eindhoven