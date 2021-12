Verdachte in zaak van martelcontainer is terminaal ziek

Robin van O. (41), een van de verdachten in de zaak over de martelcontainer in Wouwse Plantage, is niet meer in staat zijn rechtszaken bij te wonen. Hij is terminaal ziek en ligt in het ziekenhuis, zegt zijn advocaat.

Het voorarrest van Van O. is volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie onlangs geschorst wegens persoonlijke omstandigheden. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt kanker heeft. Vanwege uitzaaiingen en complicaties is hij in een regulier ziekenhuis opgenomen. O. komt van oorsprong uit Utrecht.

De rechtbank in Rotterdam gaat ondertussen door met een andere zaak waarin Van O. terechtstaat, onder anderen samen met Piet Costa, een alias van Roger P. (50). Die zaak gaat over internationale drugshandel en witwassen. P. is een Rotterdammer.

Raamsdonksveer

P. wordt verdacht van de invoer van grote hoeveelheden cocaïne in de havens van Rotterdam en Antwerpen. 1015 kilo coke werd eind 2015 gevonden in een lading ananassap in Raamsdonksveer. In die zaak zijn al diverse mensen veroordeeld. De politie vond pas jaren later ook een spoor naar Piet Costa.

Daarnaast wordt hij ook verdacht van de smokkel van 3776 kilo coke in 2016 en 1200 kilo in maart dit jaar.

De drugszaak werd heropend door de grote hack van de cryptodienst EncroChat, waardoor de politie de onderlinge communicatie van criminelen kon lezen.

Proces

Op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling in dit strafproces beriepen medeverdachten zich woensdagochtend op hun zwijgrecht. Piet Costa kwam niet opdagen. Hij komt pas weer naar de rechtbank bij het requisitoir en het pleidooi, liet zijn advocaat aan de rechters weten.

De rechtbank gaat tot en met 21 december door met de besprekingen van de dossiers. Naar verwachting komt het OM op 19 januari met de strafeisen. De rechtbank in Amsterdam gaat de zaak over de martelcontainer vanaf 26 januari inhoudelijk behandelen.

Goed geïsoleerd

De martelcontainer in Wouwse Plantage werd in de zomer van vorig jaar ontdekt. In de loods aan de Julianaweg vond de politie allerlei gereedschappen waarmee je ook mensen kan martelen. Vrij recent bleek uit onderzoek dat de container zo goed geïsoleerd was, dat een schreeuw om hulp buiten niet te horen zou zijn geweest.

O. zou hem hebben gebouwd met een groep andere verdachten. O. wordt gezien als de belangrijkste uitvoerder, Piet Costa wordt gezien als opdrachtgever. Voorzover bekend zijn de martelcontainer en andere containers nooit in gebruik genomen.

LEES OOK: Schreeuwen zinloos: martelcontainer Wouwse Plantage helemaal geluidsdicht

LEES OOK: Kilo's cocaïne verstopt in ananassap, Roosendaal krijgt negen jaar cel