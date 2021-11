Schreeuwen zinloos: martelcontainer Wouwse Plantage helemaal geluidsdicht

De martelkamer met tandartsstoel, misschien wel de nieuwsfoto van 2020 (foto: politie). vergroot

De martelcontainer in een loods in Wouwse Plantage waren zo goed geïsoleerd, dat een schreeuw om hulp buiten de loods niet hoorbaar zou zijn geweest. Dat staat in een rapport van TNO waar de officier van justitie maandag uit citeerde tijdens de zesde en laatste inleidende zitting in de zaak rond de containers die in juni vorig jaar zijn ontdekt. Ze waren nog niet in gebruik genomen.

TNO verrichtte op verzoek van het Openbaar Ministerie een geluidsonderzoek aan twee containers, waaronder de container waarin de behandelstoel stond: een tandartsstoel met riemen aan de armleuningen en de voetensteun die ogenschijnlijk was bedoeld om mensen te martelen. TNO verrichtte ook onderzoek aan een container die was ingericht om een slachtoffer op te sluiten. Geen amateurwerk

"De inrichting blijkt geen amateurwerk, de geluidsisolatie in de containers is met kennis van zaken aangebracht", zei de officier van justitie over de resultaten van het geluidsonderzoek. Ook iemand met een bovengemiddeld stemvolume zou niet hoorbaar zijn buiten de loods. Het rapport is vorige maand aan de advocaten van de verdachten verstrekt. De martelcontainers kwamen aan het licht tijdens een grootschalige politieactie na het kraken van de cryptodienst EncroChat, waarbij rechercheurs de berichten van criminelen onderling kon meelezen. Inhoudelijke behandeling

De rechtbank wil de zaak vanaf 26 januari inhoudelijk behandelen. Voor die tijd wordt een van de hoofdverdachten, de Utrechtse crimineel Robin van O., nog gehoord over het gebruik van de naam 'Slempo' op Encrochat. Het OM heeft sterke aanwijzingen dat Van O. achter Slempo zit. Het account zou zijn beveiligd met een wachtwoord bestaande uit de voornamen en de geboortedata van de kinderen van Van O. Bekijk hier de beelden van de inval in juli vorig jaar:

