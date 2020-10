Opdrachtgever van martelcontainer Wouwse Plantage in zijn cel aangehouden

De martelkamer met tandartsstoel (foto:politie). vergroot

De politie heeft de 48-jarige Roger P. aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij de martelcontainer en onderwereldgevangenis in Wouwse Plantage heeft laten bouwen. Roger P. zit al vast op verdenking van het leiden van een drugsbende. Volgens justitie waren de containers bedoeld 'om een conflict in de onderwereld te beslechten', maar details zijn niet gegeven.

De politie heeft naast Roger P. nog twee andere mannen opgepakt in verband met de zaak. Eind september al werd een man (37) uit Utrecht opgepakt. Dat is nu pas bekend geworden. Hij zou hebben geholpen bij het bouwen en inrichten van de 'onderwereldgevangenis' aan de Julianaweg in Wouwse Plantage.

Dinsdag pakte de politie Roger P. op in zijn cel en ook nog een 39-jarige Rotterdammer. Die zou net als P. via de telefoondienst Encrochat berichten hebben verzonden over de containers.

Gijzelingen en ontvoeringen

In juli deed de politie een inval in de loods in Wouwse Plantage, omdat er werd vermoed dat een groep criminelen ontvoeringen en gijzelingen aan het voorbereiden was. Binnen werden zes geïsoleerde zeecontainers gevonden die moesten dienen als cel.

Ook werd een martelkamer gevonden met daarin een vastgeschroefde stoel, vingerhandboeien en knipscharen. Verder werd een hoeveelheid politiepakken gevonden. "IJskoud en ronduit schokkend", zo omschreef het Openbaar Ministerie de ontdekking.

De nu aangehouden hoofdverdachte Roger P. is in de onderwereld beter bekend als Piet Costa. Hij is al op 23 juni opgepakt voor de jarenlange import van duizenden kilo's cocaïne. Zo zou de Rotterdammer ook achter een drugstransport vanuit de haven van Antwerpen naar Brabant hebben gezeten. Het gaat om een container met ruim 1000 kilo coke die net voor kerstmis 2015 in Raamsdonksveer werd onderschept. De voorbije jaren zijn al diverse verdachten in die zaak veroordeeld.

Maar niet iedereen kwam in beeld. Door onderzoek naar de telefoondienst Encrochat afgelopen voorjaar werd voor de politie duidelijk dat P. hier achter zat. In verband met de drugszaak pakte de politie begin september ook nog een man (45) op uit Oudenbosch en diverse anderen.

Zoektocht

In de zaak van de martelcontainer is deze zomer al een groep mannen uit Rotterdam en Utrecht en omgeving opgepakt. Een inwoner van Utrecht werd tot nu toe als de belangrijkste verdachte gezien.

In het persbericht dat het OM vrijdag verspreidde staat ook dat ze de containers wilden gebruiken 'om een conflict in de onderwereld te beslechten'. Wat daarmee precies bedoeld wordt is onbekend en komt mogelijk later naar voren tijdens het proces.

In september op de eerste tussentijdse rechtszaak voor de rechtbank in Amsterdam, viel de naam van Roger P. diverse keren als opdrachtgever. In de Encrochats over Wouwse Plantage had de politie een persoon gevonden met de naam Luxury Balloon. Naar verluid was dat Piet P.

De beide officieren van justitie wilden toen niet op die suggesties ingaan dat hij mogelijk 'het brein' was.

Containers waren voor 'conflict'

Het OM meldde over deze Piet P. en de medeverdachten vrijdag nog wat meer: "Zij worden ervan verdacht dat zij nauw hebben samengewerkt met een eerder aangehouden verdachte en via EncroChat-berichten contact hebben gehad over de containers, hun bedoelingen daarmee en het achterliggende conflict."

Met de nieuwe arrestaties heeft de politie nu negen mensen in de cel zitten. Ze komen allemaal uit Zuid-Holland en Utrecht. Het gaat om zeven 'bouwers' en 'inrichters' en twee mensen die contact hadden over de locatie aan de Julianaweg en berichten stuurden. Een van hen is dus Piet P.

