Politie keek mee hoe criminelen martelkamer bouwden in zeecontainer

De martelkamer met tandartsstoel (foto: politie) Dit gereedschap werd gevonden bij de martelkamer. Volgende Vorige vergroot 1/4 De martelkamer met tandartsstoel (foto: politie)

De politie kon twee maanden lang meekijken bij wat er gebeurde in de 'martelloods' in Wouwse Plantage. Agenten waren er in geslaagd binnen een camera te verstoppen. Die filmde hoe de verdachten aan het klussen waren in en rond de zeecontainers. Donderdag was in de rechtbank in Amsterdam de eerste openbare rechtszaak en kwamen meer details over de onderwereldgevangenis naar buiten.

In december vorig jaar was de politie verdachten aan het afluisteren in een heel andere zaak. Die verdachten waren een moord aan het voorbereiden. En ze zochten een loods. De recherche kreeg de indruk dat Robin van O. (40), een ex-sportschoolhouder uit Utrecht, ook hierbij betrokken was.

De zaak kwam in een stroomversnelling bij het afluisteren van de telefoondienst Encrochat. Een groep mannen uit de regio's Rotterdam en Utrecht chatte over het gijzelen van mensen. Een van de mannen die afgetapt werd was weer die Robin van O. Zijn chatnaam was Slempo.

Deze Slempo stuurde diverse berichten waaronder chats over hoe je mensen aanpakt: "Als ze niet meewerken gelijk in de knie." Hij sprak ook over 'mijn soldaten'. Toen hij foto's stuurde van zeecontainers en van een tandartsstoel met riemen gingen de alarmbellen af. Besloten werd uit te zoeken waar die loods was.

Op zoek naar de loods

Rechercheurs zagen dat Slempo's huurhuis in Den Haag werd betaald door ene B. Die betaalde op 11 maart ook twee keer voor de huur van een loods aan de Julianaweg in Wouwse Plantage. De politie ging er stiekem kijken. Op 22 april verstopten agenten een camera in de loods.

Toen ze de beelden bekeken, zagen ze ze dat er veel werd geklust, gerommeld en gepoetst. Er stonden twee snelle auto's, drie busjes en twee motoren, allemaal van diefstal afkomstig.

Zeven zeecontainers

Een maand later installeerden agenten nog een verborgen camera, nu buiten de loods. De cellen en martelkamer zaten in zeven zeecontainers. Ze waren voorzien van thermische isolatie en geluidsisolatie. "Als sta je er naast hoor je niks", chatte Slempo.

In een chat met medeverdachte Willem-Jan H. (43) alias Tronic sprak Slempo over 'drie teams' die hij had. Alsof hij een eigen arrestatieteam in de aanbieding had, zo inzetbaar voor de onderwereld.

Bij een van de verdachten in Rotterdam vond de politie inderdaad aanwijzingen: wapens en politiespullen. Beide officieren van justitie wezen op het georganiseerde karakter en de grote precisie waarmee ze te werk gingen. 'IJskoud' en 'mensonterend' noemden ze dit.

Verdachten zwijgen

De verdachten zwijgen tot nu toe. Slechts ééntje legde afgelopen vrijdag een verklaring af. Dennis van D. (44) zegt dat hij opdracht kreeg om de containers aan te passen ‘voor de show’. Om iemand op te lichten voor veel geld: 'puur theater en oplichting’. Robin van O. onderschreef die lezing en zei de rechters dat het een 'oplichtingszaak' is. En hij voegde daaraan toe: "Ik zal me daar later voor verantwoorden".

Er zijn meer verdachten, vermoedelijk is een van hen de huurder van de loods. Maar over anderen wil het OM niks kwijt zolang het onderzoek loopt. De rechtszaak gaat op 4 december verder.

Beelden van de inval:

