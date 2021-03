Bende van martelcontainer wilde ook mensen vermoorden: 'Tot hun hond toe'

De martelkamer met tandartsstoel, misschien wel de nieuwsfoto van 2020 (foto: politie). vergroot

De criminelen die achter de martelcontainer in Wouwse Plantage zitten, waren ook van plan vijanden te vermoorden. Er zijn geen aanwijzingen dat ze dat in Wouwse Plantage gingen doen. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gezegd op de derde tussentijdse zitting over de geruchtmakende zaak. Daarop werd ook de vondst van een mobiele operatietafel bekendgemaakt.

Er moesten minstens zeven vijanden worden gedood, zeiden de officieren van justitie in de zittingzaal van de bunker in Amsterdam-Osdorp. Ook familieleden en kinderen hoefden niet te worden gespaard, ving de politie op in het berichtenverkeer dat aan de verdachten wordt toegeschreven. Het bewijs voor de moordplannen vond de politie in gecodeerde Encrochat-berichten die ze heeft onderschept.

'Huiveringwekkend'

"Ze moeten dood, tot hun hond toe", was een van de berichten die wordt toegeschreven aan hoofdverdachte Piet Costa. Net als: "Iedereen gaat liggen, geloof me." De officieren gebruikten het woord 'huiveringwekkend'.

Er is geen bewijs dat ze de moorden wilden plegen in de onderwereldgevangenis met martelkamer in Wouwse Plantage.

Al maanden gaan er verhalen over dodelijk geweld in de onderwereld. Deze groep verdachten zou een hoogoplopende ruzie hebben met de bende rond Ridouan Taghi en Ali D. die al 'Taghi 2' wordt genoemd. De aanleiding is de diefstal van vele miljoenen euro's. De spanning tussen misdaadgroepen zou vorig jaar hoog zijn opgelopen. Ook in Breda waren er enkele incidenten.

'Piet Costa'

Volgens het OM was Rotterdammer Roger P. (49) alias 'Piet Costa' de opdrachtgever achter de gevangenis en martelkamer. Hij is vorig jaar opgepakt voor grootschalige cocaïnesmokkel. De uitvoerder was Robin van O. uit Utrecht.

In de loods aan de Julianaweg vond de politie vorig jaar zomer allerlei gereedschappen waarmee je ook mensen kan martelen. Er is nog een tweede tandartsstoel te zijn gevonden, zo werd woensdag gezegd. De bende had ook een mobiele operatietafel waarop ze mensen kon vastbinden. Dat was nog niet naar buiten gebracht. Of die tafel in Wouwse Plantage stond, is niet helemaal duidelijk maar het lijkt er wel op.

De verdachten zouden via Marktplaats hebben gezocht naar materialen voor hun martelcontainer en onderwereldgevangenis.

Waterboarding

Ook zijn er aanwijzingen gevonden voor 'waterboarding'. Dat is een martelmethode die vooral bekend is geworden na de terreuraanslagen in Amerika. De gevangene krijgt een natte doek over zijn gezicht die ze steeds natter maken en dat voelt na een tijdje als verdrinken.

In deze zaak zijn er in totaal tien verdachten uit vooral Zuid-Holland en Utrecht. Er zitten voor zover bekend geen Brabanders bij.

Het proces gaat in mei verder. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

Beelden van de inval in juli vorig jaar:

