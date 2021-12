Eigenaar van afgebrande woonboerderij: 'Gelukkig waren we op tijd buiten'

De grote woonboerderij die in brand staat in Moergestel is volledig verloren gegaan. Het rieten dak is door de vlammenzee en het ingrijpen van de brandweer helemaal verwoest.

Daardoor staat ook het huis volledig onder water. "Vuur dat onder het riet zit is moeilijk te bestrijden. Regenwater kan niet door het rieten dak, dus ook het bluswater niet", vertelt een brandweerman.

Verslagen

De eigenaar van het huis staat verslagen toe te kijken in de tuin. Zijn dochter staat naast hem. Het tweetal is gelukkig op tijd weg weten te komen uit het huis toen de brand ontstond. Dat is waarschijnlijk gebeurd tijdens werkzaamheden aan een dakkapel, vertelt de man. "Een uur geleden is het vuur ontstaan", zegt de eigenaar. "Er werd geroepen door de mensen die aan het werk waren. Iedereen kon daardoor veilig wegkomen."

Maar het doet pijn om toe te kijken bij de grote brand. "Het is echt klote om dit zo te zien. Ik was alleen thuis met mijn dochter, we konden op tijd wegkomen." Maar tijd om de brand zelf te bestrijden, die was er niet. "We hebben wel een brandblusser, maar er was geen beginnen aan. De brandweer was er binnen een kwartier, maar toen was het kwaad al geschied."

Hond gered

Ook bij buurtbewoners is de schok groot. Volgens een van hen is er ook een hond gered: een Weimaraner. "Een vrij jonge hond, die hadden ze pas net. Het belangrijkste is dat zij gezond zijn. Dit is echt vreselijk voor ze. Ik heb zelf ook een rieten dak, dit doet pijn om te zien", zegt een van de buren. "Dit moet echt een klap zijn."

De rook van de grote brand is in de wijde omgeving te zien. Volgens de brandweer trekt de rook gedeeltelijk over Moergestel richting Oisterwijk.

