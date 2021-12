Joey is compleet van slag, want zijn mancave is helemaal afgebrand

De uitgebrande mancave. vergroot

Zichtbaar aangeslagen staat Joey op straat voor zijn huis in de Lijsterlaan in Beek en Donk. In het dak gaapt een zwartgeblakerd gat. Een felle brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting heeft zijn 'mancave' op zolder in vlammen doen opgaan. Zijn leguaan, die hij er hield in een terrarium is nog wel gered, maar zal de brand uiteindelijk niet overleven.

Reptielen zijn de grote passie van Joey. "Toen ik nog thuis bij mijn ouders woonde, sliep ik in een jungle, tussen slangen en andere reptielen. Mijn vriendin is minder gecharmeerd van die dieren, dus kreeg ik toen wij samen gingen wonen een mancave op zolder. Op de zolderkamer hield hij achter glas nog één leguaan, die hij al tien jaar had. Verder had hij met meubeltjes een zithoekje gemaakt en wat planten om het nog gezelliger te maken. En er stond een tv om languit naar zijn favoriete programma's te kijken. Na de brand is er weinig van over. Joey is compleet van slag. "Ik werd op mijn werk gebeld dat er brand was in mijn huis en ben meteen gekomen. Wat een ellende, ik had mij de decembermaand anders voorgesteld". Want het is allesbehalve feestelijk. Als we het huis binnen lopen blijkt hoe groot de schade is. Overal is rook en vooral waterschade. Alles is nat. Joey laat een slaapkamer zien met laminaat: "Dat wordt straks een heuvellandschap, zelfs beneden is waterschade".

De verblijfplaats van de leguaan ging in as op vergroot

De oorzaak van de brand is volgens de brandweer kortsluiting. Joey snapt er niets van: "Ik heb alles altijd zo veilig mogelijk gedaan. Met keramische zekeringen en goed beveiligde leidingen." Door het dubbele glas in de verblijfplaats van de leguaan kon het vuur zich minder snel verspreiden. Maar uiteindelijk is de schade toch nog enorm groot. "Als jullie een volgende keer langskomen, dan hoop ik dat het is omdat ik een loterij heb gewonnen", grapt Joey.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.