Goed om te weten voordat je naar Real Sociedad - PSV gaat kijken

PSV wordt vanavond in de wedstrijd tegen Real Sociedad gesteund door duizend supporters in het uitvak. Een opmerkelijk gegeven aangezien de stadions in Nederland leeg zijn. Op het spel staat een plek in de knock-outfase van de Europa League. Drie belangrijke punten voor dit duel.

1. PSV-supporters in het stadion

In Nederland zijn we inmiddels alweer gewend aan lege stadions en kroegen die vroeg sluiten maar in Spanje hebben ze het beter voor elkaar. Het nachtleven is gewoon geopend en ook de stadions zitten nog altijd vol.

Daarom kan de ploeg van Roger Schmidt voor het eerst sinds 7 november rekenen op de steun van de PSV-supporters. 850 fans zijn afgereisd naar San Sebastián. Zij hopen dat PSV minimaal één punt pakt tegen Real Sociedad. Alleen dan overwinteren de Eindhovenaren in de Europa League.

Andre Ramalho liet woensdag op de persconferentie weten uit te kijken naar het weerzien met de supporters. "We weten dat ze ons overal volgen. Ik ben blij dat er morgen 850 supporters zullen zijn. Ze gaan ons ongetwijfeld steunen."

2. Europa League of Conference League

De Europa League heeft aardig wat voordelen voor PSV. Allereerst is er meer prijzengeld te verdienen. In de Europa League is er nog 14,9 miljoen euro te verdienen. Bij de Conference League is dit zes miljoen minder. Hierbij zijn de tv-gelden nog niet meegerekend.

Verder levert de Europa League ook meer prestige op. De tegenstanders zijn op papier van groter formaat. Denk bijvoorbeeld aan Borussia Dortmund en FC Barcelona. De Conference League moet nog aan naam winnen en wordt nog minder gewaardeerd in Nederland. Toch zitten er in de Conference League ook grote namen. Onder andere West Ham United en AS Roma zijn na de winterstop nog actief in het derde Europese toernooi.

Wat natuurlijk wel in het voordeel spreekt van de Conference League is dat de Eindhovenaren mogelijk langer in het toernooi blijven. Maar voor een club die het gat met Ajax wil dichten moet er goed gepresteerd worden in de Europa League. Dat is nota bene ook de doelstelling.

3. Een nat en glad veld

De druk ligt vanavond bij tegenstander Real Sociedad dat moet winnen. De verwachting is dan ook dat de Basken het spel zullen gaan maken. Dat moeten ze dan gaan doen op een nat veld. In San Sebastián is het al dagenlang aan het regenen.

Het zijn niet de meest ideale omstandigheden. Het veld was woensdagavond vooral erg glad en het lijkt er niet op dat dit gaat veranderen. Ook donderdag wordt er de hele dag regen voorspeld.