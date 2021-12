Mees (12) bouwt een enorm kerstdorp van zijn zakgeld: 'Elk jaar groter'

Honderden euro's zakgeld gaf Mees (12) uit Waalre uit aan zijn enorme kerstdorp. De creatie is zo groot geworden dat er een aparte kamer voor nodig is. In de zomer begint de jonge kerstfanaat al met plannen. "Elk jaar wordt het groter. Ik voel me er helemaal geweldig door", glundert hij. In de video laat hij je zelf zijn bijzondere kerstdorp zien.

