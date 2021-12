Huisarts in het oog van de storm: 'Veel levens zijn ontregeld door corona'

Huisarts Meei Jen Lau tijdens het hoestspreekuur (Foto: Alice van der Plas) Henriette Dirks herstelt van corona bij de fysiotherapeut (Foto: Alice van der Plas) Janneke Schwagten aan de telefoon met patienten (Foto: Alice van der Plas) Merijn Godefrooij loopt samen met een huisarts in opleiding visite Volgende Vorige vergroot 1/4 Huisarts Meei Jen Lau tijdens het hoestspreekuur (Foto: Alice van der Plas)

Razendsnel gaat doktersassistente Janneke Schwagten door de digitale dossiers van patienten die bellen. De woorden depressie, angst en slaapproblemen flitsen bij bijna elk telefoontje voorbij. De huisartsenpraktijk in de Helmondse Leonardusbuurt ziet een hoog aantal coronabesmettingen en zit midden in de storm. Verslaggeefster Alice van der Plas mocht een paar dagen meekijken.

Elke dag kijken de artsen 'hoe ziek de wijk is'. Deze maandagochtend is er een stijging van het aantal positieve tests: 45 per dag op een volkswijk met 10.000 inwoners. Voor de laatste golf waren het er 2 tot 3 per dag. De wachtkamers zijn op een enkele patiënt na leeg. Zo min mogelijk mensen mogen naar de praktijk komen. Een hard gelag voor de wijkbewoners. Veel van hen zaten al in de verdrukking. “Mensen hebben ontregelde levens door corona”, zegt Janneke Schwagten.

"We zien een slechtere gezondheid."

Veel kwetsbare bewoners zijn van de radar gevallen. De huisartsenpraktijk is nog steeds bezig met het inhalen van de gemiste zorg tijdens de eerste golf van maart 2020. Pas over een jaar zijn ze weer bij. “We zien een slechtere gezondheid bij diabeten," zegt praktijkondersteuner Marielle Mikkers. "Een goede levensstijl is vaak verwaterd. Ze zitten thuis met de koelkast bij de hand.” Het gaat ook slechter met mensen met astma of de longziekte COPD. Mikkers wil blaastesten met haar patiënten doen, maar omdat daar veel aerosolen bij vrijkomen, mag dat nu niet. “Na de vakantie waren we die testen wat aan het opbouwen en nu ligt het weer plat.” Huisarts Wim Heres: “Deze onderzoeken doe je nu al twee jaar niet.”

"Het mentale lijden neemt toe."

De huisartsenpraktijk probeert het ziekenhuis te ontzien. Alleen bij spoed wordt doorverwezen. Patiënten moeten langer wachten op de uitslagen van hun echo of foto. Huisarts Merijn Godefrooij belt met het ziekenhuis om dezelfde dag nog bloed te kunnen laten prikken bij een patiënt met een dik been. “Als dat niet meer kan, zouden we een heel groot probleem hebben.” De dokter maakt zich zorgen over het ‘mentale lijden’ van zijn patiënten. “Eerst zag je weinig stress, maar nu corona langer doorakkert, neemt dat toe. De laatste maanden heb ik meer verwijzingen naar de GGZ. Mensen zijn somber, eenzaam en ze lopen vast in de regels van ontsmetten en mondkapjes dragen. Maar de GGZ heeft beperkt capaciteit.” Godefrooij biedt een luisterend oor. “Mensen willen hun ei kwijt en met de dokter praten. Hopelijk voelen ze zich dan iets beter. Medisch gezien kun je er niet zoveel mee.”

"De mensen uit de wijk zeggen meteen wat ze ervan vinden."

Consulten duren nu 20 minuten in plaats van 10 om de wachtkamer leeg te houden. Alleen voor de dag zelf kunnen mensen een afspraak maken. De praktijk houdt rekening met personeel dat kan uitvallen door corona. Zoveel mogelijk klachten worden telefonisch afgehandeld. Foto’s van uitslagen of wonden worden ingestuurd om te kunnen bekijken. De drukte is vooral te merken aan de telefoon bij doktersassistente Janneke. Het is een vier uur durende uitputtingsslag. Voor de meeluisterende verslaggeefster dan, Janneke is wel wat gewend. “De mensen uit de wijk zijn direct en zeggen meteen wat ze ervan vinden. Ik mag dat wel”, lacht ze. Maar agressie is er ook. En na negen agressieve telefoontjes, kan de tiende er eentje te veel zijn.

"Tot nu toe zie ik minder heftige coronapatiënten."

Veel vragen zijn er over boostervaccinaties. Janneke verwijst geduldig door naar de GGD. “Ze komen er daar niet doorheen en bellen de huisarts. Ook voor de vaccinatie zelf denken veel mensen dat ze bij de huisarts moeten zijn.” De huisartsen denken dat de vaccins werken. De praktijk heeft een hoestspreekuur. De volledig ingepakte huisarts Meei Jen Lau onderzoekt patiënten die ‘coronaverdacht’ zijn. “Vorig jaar december moest ik meer patiënten naar het ziekenhuis sturen met zuurstoftekorten en rinkelende alarmbellen. Tot nu toe zie ik minder heftige coronapatiënten.” Wim Heres denkt dat hij en andere huisartsen een grotere rol zouden kunnen spelen. “We kunnen de ziekenhuizen en de mensen die vaccineren ontlasten. Patiënten die op de afdelingen liggen, kunnen we thuis begeleiden. Dat gebeurt al wel, maar nog niet genoeg. Je hebt een leger van twaalfduizend huisartsen. Als die per dag eens twintig prikjes zetten? Maar het is ons niet gevraagd."

"Eigenlijk snakken we weer naar gewoon een knieprobleempje."

Veel nieuwe patiënten zijn het afgelopen jaar terechtgekomen bij een fysiotherapeut om te herstellen van corona. Een van hen is Henriette Dirks. Haar stem is schor. Corona sloeg toe, terwijl Henriette al COPD heeft. Ze heeft dagelijks extra pufjes nodig, maar weet niet zeker of het door corona komt. “Ik ben echt heel moe geweest. Maar sinds ik hier sport, voel ik me wat beter.” In de eerste helft van dit jaar was tien procent van de patiënten bij de fysiotherapeut herstellend van Covid. De therapeuten moeten de ontwikkelingen dagelijks bijhouden. Therapeut en praktijkhouder Gijs Beesems: “Eigenlijk snakken we naar gewoon een knieprobleempje."

