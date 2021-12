Rachel woont in een huis vol schimmel: ‘Ik huil elke dag’

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Rachel woont in een huis vol schimmel: ‘Het zit me tot hier’

Overal zat schimmel, toen Rachel Henst (38) vier jaar geleden een appartement in de Reitse Hoeventraat ging bekijken. Maar het was of dat vieze schimmelhok accepteren, of op straat komen te staan. Woningcorporatie Tiwos zou de problemen verhelpen. Maar tot Rachels grote frustratie, is dat nog altijd niet gebeurd.

Rachel kwam uit een problematische relatie, ze stond met de rug tegen de muur en toen kreeg ze dit appartement aangeboden. Ze ziet nog zo voor zich hoe haar flatje eraan toe was toen ze er op 18 juli 2017 in kwam: “Overal bruine schrootjes. En plastic witte schrootjes op de slaapkamer, zelfs tegen het plafond aan. En overal zaten schimmels. Het was echt een bouwval. Toen ik binnenkwam, begon ik te huilen en ik kon niet meer stoppen, ik was gebroken.” De woningbouwvereniging knapte Rachels flatje op en beloofde dat de schimmels daarna weg zouden blijven. “Maar na drie jaar kwam het terug. En niet zo zuinig ook. Ik heb kleding, gordijnen en zelfs mijn bankstel weg kunnen gooien, omdat ze zo beschimmeld waren dat ik er niets meer mee kon doen.”

“Ik huil elke dag en weet me geen raad meer.”

Het maakt Rachel radeloos: “Ik durf niets in huis meer te vervangen, omdat ik bang ben dat de schimmel terugkomt. Het is slecht voor m’n gezondheid, bijna elke week zit ik bij de dokter. Dan heb ik het weer aan m’n spieren, dan weer een ontsteking, dan ben ik weer misselijk, ik heb een puffer voor mijn benauwdheid. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik huil elke dag en weet me geen raad meer.” Rachel is niet de enige die last heeft van schimmel. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van alle (bijna 315.000) huurhuizen in Brabant er mee te kampen heeft. Het gaat vooral om huurwoningen gebouwd vóór 1967, zoals de flat waar Rachel in woont. In 2019 hebben de Tweede Kamer en de minister afgesproken dat de problemen moeten worden aangepakt. Maar drie jaar verder zijn er nog geen structurele oplossingen. Volgens Rachel heeft woningbouwvereniging Tiwos vochtmeters geplaatst. “Maar we zijn nu een jaar verder en ik heb nog steeds geen terugkoppeling gehad." Tiwos bevestigt dat er metingen zijn geweest. Volgens de woningbouwvereniging is er in oktober nog een bezoek gebracht aan Rachel: "Tijdens dit bezoek aan de woning is er door ons geen schimmelvorming geconstateerd." De woningbouwvereniging vindt dat Rachel meer moet stoken en ventileren. Want dat voorkomt condensvorming tijdens koud weer: "Gelet op de situatie van de bewoner heeft Tiwos aangeboden om de eventueel benodigde verf te leveren nadat de bewoner zelf de oppervlakteschimmel heeft verwijderd."

"Eigenlijk zou je heel de flat aan moeten pakken."

Volgens Rachel moet Tiwos de buitenmuren van de flat onder handen nemen: “Want het vocht trekt via de buitenmuren naar binnen. Eigenlijk zou je heel de flat aan moeten pakken. Maar dat doen ze niet, want dat kost te veel.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.