Elektricien bouwde methlab en moet cel in: 'Techniek is gewoon m'n ding'

Zes mannen moeten jarenlang de cel in voor het maken van crystal meth. De mannen komen uit Mexico en de Dominicaanse Republiek. Het lab waarin ze werkten was gebouwd door een Tilburgse elektricien. Het zat in een boerenschuur in het Zeeuwse grensdorpje Westdorpe.

Mark van B. (55) is een vakman. "Iedereen kent mijn kwaliteiten, hoe ik werk met elektra. Ik zie nooit problemen, alleen uitdagingen", vertelde de klusser een maand geleden tijdens zijn rechtszaak in Breda. Het was niet de eerste keer dat de Tilburger voor de rechter verscheen.

De elektricien is vaker gepakt voor drugs. Een paar jaar terug voor een wietkwekerij. Lang geleden kreeg hij al een keer vier jaar celstraf. "Daar is alle ellende mee begonnen".

Speed

Het ging vorig jaar niet zo goed met de Tilburger. Hij is gescheiden en gebruikte ook wel eens speed. "Anders wordt het een warboel in mijn hoofd".

Hij realiseert zich steeds meer dat hij kwetsbaar was voor mensen met de verkeerde bedoelingen. "Ik had financiële problemen. Woonde bij iemand in huis. Ze hebben me gevonden."

Brievenbus

Op een dag zag hij iets vreemds bij de voordeur liggen. "Er is een cryptotelefoon in mijn brievenbus gedouwd, met een briefje hoe ik hem moest aanzetten. Terugdenkend is dat heel raar, ja."

Er stonden namen in die telefoon. "Ze vroegen alleen of ik een installatie kon maken. Dus ik stuurde ze een folder."

Hij kreeg contact met mannen die hij niet met hun echte naam wil noemen. "Nee. Ik hoor dat iedereen bedreigd wordt. Ik kan nog lekker rondlopen zonder dat ik over mijn schouder moet kijken." En dus heeft Mark het alleen over 'meneer A van de organisatie en meneer X de werker'.

Zendertje

Wat Mark niet wist is dat de politie die mensen al op het spoor was. Een observatieteam zag ook Mark een keer opduiken. De politie probeerde er achter te komen wat ze uitspookten. Onder de Seat van Mark plakten ze een radiobaken om precies te kunnen zien welke routes hij reed.

Mark ging intussen aan de slag in de afgelegen schuur aan de Kreekweg in Westdorpe, ver van de bewoonde wereld, aan de grens met België. "Techniek is gewoon mijn ding. Ik heb stroom aangelegd. Veilig! En er moest lucht afgezogen worden. Koolstoffilter, roetfilter. Kostte dik 13.000 euro."

Hij sjouwde ook met gasflessen, voor de verwarming naar eigen zeggen. En hij zorgde een paar keer voor een lift.

Inval

Op 30 november 2020 had de politie voldoende bewijs om binnen te mogen vallen in het drugslab. Binnen arresteerden ze in totaal vijf mannen uit Mexico en de Dominicaanse Republiek, nu tussen de 31 en 57 jaar oud. Ze woonden in caravans op het terrein.

De Tilburger was nét weggereden en werd bijna twee maanden later opgepakt in Dongen. Bij hem thuis vond de politie ook een kilo amfetamine (speed) en dat werkte strafverzwarend.

'Slaaf'

De rechtbank ziet de Mexicanen en Dominicanen als de échte laboranten. Hun DNA zat bijvoorbeeld op gelaatsmaskers in het lab. Een van hen zei dat ze opgesloten zaten als slaaf. De anderen houden vol dat ze alleen maar schoonmaakwerk deden, eten kookten en waterleidingen kwamen repareren, in opdracht van iemand die ze 'De Terminator' noemden.

Sommigen vertelden dat ze bedreigd werden. "Er zou iets met mijn familie in Mexico gebeuren als ik niet voor ze zou werken".

De rechtbank denkt dat de mannen wisten waar ze mee bezig waren en legde aan ieder van hen vier jaar cel op. Tilburger Mark B. kreeg 4,5 jaar vanwege ook nog het drugsbezit.

De onbekende 'meneer X en meneer A' werden in het voorjaar opgepakt. Het OM ziet deze mensen als de leiders van een misdaadorganisatie die methlabs exploiteerde, waaronder dus in Westdorpe. Hun zaak dient later.

LEES OOK: Hoe een papajaboer opdook in een Mexicaans methlab