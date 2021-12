Nederlandse Pedro verkoopt vuurwerk in België: ‘Ik voel me een crimineel’

Pedro Kipping (51) in zijn vuurwerkwinkel in Baarle-Hertog (foto: Noël van Hooft) vergroot

Het is een gekke, onhandige situatie. Net over de grens, in Baarle-Hertog, kopen Nederlanders massaal vuurwerk. En die verkoop is niet illegaal, want in België mag het nog gewoon. Maar de klanten die vervolgens met tassen vol knallers en pijlen de grens overwandelen, mogen dat dit jaar niet afsteken. En daarom wordt ook vuurwerkhandelaar Pedro Kipping naar eigen zeggen nu als crimineel gezien. "Maar het is niet illegaal, wij houden ons aan de Europese wet."

Je hoeft maar één rondje door Baarle-Hertog te rijden om het probleem te zien: Nederlandse jongeren kopen groots in en sjouwen tassen en dozen vol vuurwerk mee naar Nederland. Dat gaat zo de hele dag, de hele week en de helemaal maand. ‘’Ze zijn echt aan het shoppen. Ze gaan van winkel naar winkel om het mooiste vuurwerk te kopen’’, vertelt Pedro Kipping (51) van Zena Vuurwerk.

‘’De verhalen gaan dat wij hier in België zwaar en illegaal vuurwerk verkopen.''

De Nederlandse handelaar zit al ruim 20 jaar in het vuurwerk. Zelf steekt hij nooit een pijltje of een sierpot af, maar genieten van de kleuren en knallen kan hij wel. Al weken voorkoopt hij bijna alleen maar aan Nederlanders en Duitsers. En dat mag, want bij onze zuiderburen mag je het hele jaar door vuurwerk kopen. Alleen is er in Nederland, net als vorig jaar, een vuurwerkverbod. Kippin is daar kort over. De Nederlandse overheid heeft dit probleem gecreëerd. ‘’Eerst verbieden ze vuurpijlen en knalvuurwerk en nu is er een vuurwerkverbod. Door het af te schaffen gaan mensen de grens over.’’

Terwijl hij dit vertelt, komt een vader met twee tienerzonen om advies vragen. ‘’Welke knalt het hardste?’’ Dat is de Lobster, die heeft een wit vlammetje en daarna een harde knal. ‘’Maar dat zijn niet de bommen en knallen die je bij rellen in Rotterdam ziet’’, verdedigt Kipping zich meteen. ‘’Hier zit maximaal twee gram kruit in. Als je het in je hand houdt, wat je niet moet doen, ben je alleen het topje van je vinger kwijt. Hiermee blaas je geen bushokje op.’’

''We betalen netjes belasting en we houden ons aan de Belgische wet.''

Op deze donderdagochtend komen een Nederlandse opa en oma vuurwerk kopen voor hun kleinkinderen. En een man komt voor zijn neefjes wat siervuurwerk kopen. ‘’En voor mezelf een cake met 125 shots. Dat ga ik tijdens de jaarwisseling afsteken om zo fris het nieuwe jaar in te luiden.’’ Pedro heeft bij het vorige vuurwerkverbod een jaar geleden wel even moeten nadenken over de vraag: is het moreel te verantwoorden om nu vuurwek aan Nederlanders te verkopen? ''Maar ik kan mijn winkel niet voor alleen Nederlanders sluiten." Kipping is helemaal niet blij met het vuurwerkverbod in Nederland. ‘’Nee, nu worden wij in een illegaal hokje gezet. Maar het is niet illegaal, wij houden ons aan de wet. Wij zijn transparant in wat we doen, we betalen netjes belasting en we houden ons aan de Belgische wet. Maar ik voel me net een crimineel.’’

Vuurwerkverbod of niet, 25 kilo vuurwerk meenemen mag nu sowieso nog niet. Kipping. ‘’In de krant stond vandaag nog dat je 25 kilo mag vervoeren. Maar dat is niet waar, dat is alleen de laatste drie dagen van het jaar en waarschijnlijk dit jaar ook niet als er een vervoersverbod komt.’’ Net over de grens worden deze donderdag auto’s van de weg gehaald door de politie. Tegelijkertijd rijden er ook tientallen auto’s en busjes vol vuurwerk voorbij die ene controle. Ondanks dat de handel goed gaat, zijn de handelaren net over de grens dus niet blij. ‘’Nederland is het landen van de verboden, niet de oplossingen.’’ Maar hoe moet het dan wel? ‘’Zoals in Amerika: in de gemeente één, twee of drie pleinen aanwijzen waar je vuurwerk zelf mag afsteken. En daar staat dan de politie, brandweer en ambulance bij.’’ Maar het allerbeste volgens hem: alle regels in de EU hetzelfde en gewoon lekker vuurwerk afsteken.

