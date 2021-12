38 tanks met lachgas gevonden tijdens zoektocht in 735 garageboxen

Met speurhonden hebben de politie, gemeenten en de Douane 735 garageboxen en twee bedrijfspanden gecontroleerd. Eigenlijk werd gezocht naar onder meer vuurwerk. In plaats daarvan werden in Breda 38 lachgascilinders, 25 sets valse kentekenplaten en spullen om hennep te telen gevonden.

De meeste doorzoekingen waren in Breda, daar werden 420 garageboxen gecontroleerd, in Oosterhout waren dit er 215 en in Etten-Leur 100. In Drimmelen werden twee bedrijfspanden doorzocht.

Dubbel doel

De controles hebben niet alleen als doel om criminele activiteiten te ontdekken. De politie, gemeenten en Douane willen ook dat verhuurders doorkrijgen wat er in hun pand gebeurt. Eigenaren weten volgens de politie niet altijd wat er in hun opslag gebeurt.

Pandeigenaren krijgen tijdens acties als deze tips over bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Daarnaast helpt het om betalingen altijd via de bank te laten verlopen en te zorgen dat huurders een ID-bewijs laten zien. Verhuurders krijgen ook informatie over hoe ze crimineel gebruik van hun berging kunnen melden.

