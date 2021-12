Verongelukte tieners in Helmond reden twee keer zo hard als toegestaan

De auto en ambulance botsten in de Helmondse Heeklaan frontaal op elkaar (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

De drie tieners die in november in Helmond verongelukten, reden twee keer zo hard als toegestaan. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Op de Heeklaan is 50 kilometer per uur toegestaan, de bestuurder van de auto reed 100. De auto waarin de jongens reden, was gehuurd.

Eerder was al bekend dat bij de plek van het ongeluk een cilinder met vermoedelijk lachgas was gevonden. De politie kan niet ‘met honderd procent zekerheid vaststellen of er op het moment van het ongeluk lachgas is gebruikt en of dit van invloed was’, schrijft het ED. De slachtoffers zaten in de nacht van zaterdag 14 november in een auto die frontaal op een ambulance botste. Drie jongens, Levi (15), Anthony (16) en Elvis (16), overleden. Kane (15) raakte zwaargewond.

