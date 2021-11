Ambulancebroeders weer thuis na verkeersdrama Helmond: 'Veel pijn gehad'

De twee ambulancebroeders die gewond raakten bij het verkeersdrama in Helmond zijn weer thuis. Dat laat directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant-Zuidoost weten. Voor het eerst na het fatale ongeluk vertelt de GGD uitgebreider hoe het met hen gaat. "Ze kunnen voorlopig nog niet aan het werk."

Omstanders hebben de meldkamer gebeld. “Zij zeiden dat er geen beweging meer te zien was in de ambulance. Dit bleek uiteindelijk niet te kloppen”, vertelt de directrice. “De impact was natuurlijk enorm. Ambulancemedewerkers moesten ineens hun collega’s gaan helpen, niet wetende hoe ze eraan toe waren.”

Jeurissen veerde die nacht op uit haar bed, toen ze het slechte nieuws hoorde. "Ik was bang dat ik mijn collega's verloren was." Na het ongeluk bleken de ambulancemedewerkers, beide mannen van rond de veertig, echter wel aanspreekbaar. Ze hadden allebei breuken in de omgeving van de ribben en de borstkas. "Ze hebben veel pijn gehad."

"Wat ben ik blij dat we hoge wagens hebben", dacht de GGD-directrice achteraf, bij het zien van de foto's. "Ik ben blij en opgelucht dat ze niet met zwaailicht en hoge snelheid aan het rijden waren, dan hadden ze het niet overleefd.”

De frontale botsing gebeurde in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 november aan de Heeklaan in Helmond. "De verpleegkundige op de bijrijdersstoel was op dat moment bezig om iets in te voeren in het systeem." Hij zag de klap vermoedelijk niet aankomen.

De chauffeur en verpleegkundige zijn net ontslagen uit het ziekenhuis. De één net voor het weekend, de ander zondag. Het tweetal kan voorlopig niet aan het werk. “Naast lichamelijke klachten, heeft het ongeluk ook impact op hun geestelijke gesteldheid. Ze krijgen daar professionele hulp bij. Ze krijgen alle tijd en rust om te herstellen."