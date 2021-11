Gewonde ambulancewerkers van ongeval Helmond dankbaar voor steun

De ambulancewerkers die afgelopen zaterdag betrokken waren bij het dodelijke ongeval op de Heeklaan in Helmond voelen zich gesterkt door alle meelevende berichten en bedanken iedereen voor de steun. Dat melden zij via de GGD Brabant-Zuidoost.

De slachtoffers liggen in het ziekenhuis met een gebroken borstbeen, gebroken en gekneusde ribben en diverse zware kneuzingen. Daar verblijven de ambulancedienders nog ter observatie vanwege eventuele complicaties en het instellen van pijnmedicatie.

Bij het noodlottige ongeval in Helmond kwamen de jongens Levi, Anthony en Elvis om het leven. De vierde inzittende, de 15-jarige Kane, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn situatie is stabiel.

