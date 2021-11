Omgekomen Levi, Anthony en Elvis op veel plekken herdacht

Op veel plekken in Helmond, Nuenen en Eindhoven wordt het verschrikkelijk ongeval in Helmond, dat afgelopen weekend in Helmond gebeurde, herdacht. Levi (15), Anthony (16) en Elvis (16) overleefden een botsing met een ambulance niet. Kane (15) ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

“Omdat wij zo enorm veel lieve berichten hebben gekregen van klanten uit Eindhoven en Veldhoven”, schrijft de vishandel van de ouders van Levi. Ook op de markt in Eindhoven is dinsdag een rouwkraam geplaatst. Ook op andere staanplekken en weekmarkten komt zo’n kraam.

Rouwkraam op de markt Levi werkte in de viskraam van zijn ouders. Een van de vaste standplaatsen van de kraam is op de Burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven. De kraan zou er dinsdagochtend staan, maar er staat nu een rouwkraam. Vishandel Van Bakel schrijft op Facebook ze de rouwkraam er zelf heeft neergezet.

Levi en Elvis kwamen uit Eindhoven, net als Kane. Anthony woonde in Nuenen. In de regio worden de jongens op verschillende manieren herdacht. Dinsdag, maar ook de rest van de week.

"Het is heftig, heel heftig", reageert Emilie Struble, de directeur van de vmbo-school. "Zondag waren er al verschillende leerlingen die collega's hadden geappt of hun mentor een berichtje hadden gestuurd", vertelt ze over de impact die het nieuws had. De overleden jongens waren net begonnen aan hun mbo-opleiding. Kane zit in de derde klas.

De Rooi Pannen De jongens zijn allemaal (oud-)leerlingen van vmbo De Rooi Pannen in Eindhoven. Ook daar is een gedenkplek ingericht met condoleanceregisters en bloemen.

Berenkuil In de Berenkuil in Eindhoven is maandagavond een groot graffiti-kunstwerk geplaatst met de namen van de vier slachtoffers. Ook werden er kaarsjes aangestoken.

Generalenbuurt

De Generalenbuurt in Eindhoven betuigt dinsdagavond steun met een herdenkingsbijeenkomst in het park naast basisschool Rapenland. Voor familie van de jongens ligt een boek klaar waarin iedereen een berichtje kan schrijven. Ook worden er kaarsen aangestoken en is er ruimte voor het neerleggen van bloemen. Twee van de vier jongens komen uit die wijk en de vriendenclub was vaak in het park te vinden. De bijeenkomst is van zes uur tot en met acht uur ’s avonds.

Woonwagenkamp

Ook op het woonwagenkamp in Nuenen waar Anthony woonde zijn de bewoners in diepe rouw. "We zagen Anthony altijd als de grote vriendelijke reus", vertelt de neef van Anthony, Daniël Rosenberg. "Een stoere jongen bij zijn vrienden. Maar hij had respect voor ieder mens, was altijd vrolijk en hij kon uren spelen met zijn kleine broertje."

Dinsdagavond wordt er op het kamp stilgestaan bij de omgekomen jongens. In het midden van het kamp staat een grote tent, omdat er veel familie en vrienden verwacht worden.