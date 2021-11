Familie van omgekomen Anthony in diepe rouw: 'Grote reus met klein hartje'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Op het woonwagenkamp in Nuenen waar nog geen maand geleden de Postcode Kanjer viel, hangt nu een trieste sfeer. De familie van de 16-jarige Anthony is in diepe rouw. Zaterdagnacht kwam hij samen met zijn twee vrienden om het leven bij een verkeersongeluk in Helmond. Woensdagavond wordt Anthony herdacht op het kamp.

Evie Hendriks Geschreven door

"Het is onbeschrijfelijk", vertelt Daniël Rosenberg, de neef van Anthony. "Toen ik het hoorde, dacht ik dat het een nachtmerrie was en dat ik wakker moest worden." De familie op het kamp heeft veel steun aan elkaar: "Maar dat maakt het niet makkelijker", vertelt Daniël.

"Van het ene op het andere moment slaat blijdschap over naar leed."

De sfeer op het kamp was nog geen maand geleden een stuk beter. Er viel een Postcode Kanjer van 3,3 miljoen. "Nu is de sfeer het tegenovergestelde", vertelt de neef van Anthony. "Zo zie je dat dingen van het ene op het andere moment kunnen omslaan van blijdschap naar verdriet." De steun van buitenaf doet de familie goed en die steun is er massaal. Zo lag er eerder al een bloemenzee aan de Heeklaan in Helmond waar het ongeluk gebeurde. En werd er een graffitikunstwerk gemaakt in de Berenkuil In Eindhoven ter nagedachtenis aan Anthony, Levi en Elvis. "Dat laat allemaal zien dat mensen nog steeds een eenheid vormen, ook in deze moeilijke tijden", zegt de neef van Anthony. Op het woonwagenkamp is woensdagavond een bijeenkomst voor vrienden en familie. "Anthony had heel veel vrienden en wij zijn een superhechte familie", vertelt zijn Neef. Daarom staat er midden op het kamp een grote tent waar alle vrienden en familieleden kunnen rouwen om dit grote verlies.

"De grote reus met een klein hartje."

"We zagen Anthony altijd als de grote reus met een klein hartje", vertelt Daniël zichtbaar geëmotioneerd. "Een stoere jongen bij zijn vrienden. Maar hij had respect voor ieder mens, was altijd vrolijk en hij kon uren spelen met zijn kleine broertje." De familie van Anthony zit nog wel met veel vragen en dat maakt het verlies nog pijnlijker. "We weten niet hoe zij aan de auto zijn gekomen", vertelt Daniël. "Daar kunnen we allemaal over speculeren, maar dat weten niet. Wat er gebeurd is, is gewoon onbeschrijfelijk."

Daniël Rosenberg, de neef van Anthony, in de tent waar de familie samenkomt woensdagavond. vergroot

