PostcodeKanjer van 3,3 miljoen gaat naar woonwagenbewoners Nicky en Melody

“Dit is onwerkelijk, ik ben de gelukkigste. En dat was ik al!” Zo reageert Nicky uit Nuenen wanneer hij zich realiseert dat hij zojuist een bedrag van 3.333.333 euro heeft gewonnen in de Postcode Loterij. Geëmotioneerd valt hij zijn Melody in de armen. Vlak daarvoor verraste presentator Winston Gerschtanowitz Jolanda en Mario al op het woonwagenkamp aan het Pieterveld in Nuenen waar zij net als Nicky en Melody wonen.

Ook Jolanda en Mario wonnen een megaprijs: 1.666.666 euro om precies te zijn. "Oh Mario, kijk dan. In ben helemaal sprakeloos", is het enige wat Jolanda kan uitbrengen wanneer ze de cheque met daarop het enorme bedrag uit de winnende gouden envelop haalt. Kijk hier naar de reacties van de twee stellen in Nuenen die een megaprijs winnen in de Postcode Loterij:

Behalve de vijf miljoen voor de twee stellen op het woonwagenkamp werd er ook nog eens vijf miljoen verdeeld onder de deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode 5672. Een postcode die eerder ook al een geluk bracht. In 2013 namelijk viel de PostcodeKanjer van toen veertig miljoen euro op 5672 PE. De bekendmaking van de winnende postcode was zondag te zien tijdens het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht op SBS6. LEES OOK: Nuenense winnaar 3,6 miljoen euro PostcodeKanjer: "Ik was met een paar ton al heel blij geweest" Vreugde en verdriet in miljonairsstraat Nuenen na vallen PostcodeKanjer

