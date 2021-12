Verongelukte tieners in Helmond reden veel te hard

De auto en ambulance botsten in de Helmondse Heeklaan frontaal op elkaar (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

De drie tieners die in november in Helmond verongelukten, reden veel te hard. Dat laat de politie weten na een onderzoek naar het ongeluk. De auto ging ‘ver boven de toegestane snelheid de bocht in.' Hoe snel ze precies reden, maakt de politie niet bekend.

De auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een ambulance. Bij het ongeluk raakte een vierde jongen zwaargewond. Lange tijd was onduidelijk hoe de tieners aan de auto kwamen. Volgens de politie werd de auto gehuurd. Het huurcontract stond op naam van iemand anders. Uit technisch onderzoek van de betrokken auto’s zijn geen mankementen naar voren gekomen die invloed hebben gehad op het ongeluk. Ook is de verkeerssituatie op de plek van het ongeluk onderzocht. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een onveilige verkeerssituatie, meldt de politie. Lachgas

Op de plek van het ongeluk werden lachgas en ballonnen gevonden. “Ondanks deze bevindingen kunnen we niet met zekerheid stellen dat de bestuurder ten tijde van het ongeval lachgas heeft gebruikt en of dit mede heeft geleid tot het ongeval”, laat de politie weten. Bij het ongeluk raakten de medewerkers van de ambulance gewond. “De bestuurder van de ambulance had geen schijn van kans om de botsing te voorkomen”, schrijft de politie. Massale rouw

Het ongeluk zorgde voor massale rouw om de omgekomen Levi (15), Anthony (16) en Elvis (16). Daags na het ongeluk werd in de Eindhovense Generalenbuurt een herdenking in de openlucht gehouden. Honderden mensen hielden daar een indrukwekkend eerbetoon voor de jonge slachtoffers. Mensen staken lichtjes aan en zetten deze in de vorm van een hart. De stiefvader van de verongelukte Levi deed op de dag na het ongeluk zijn verhaal. "Levi ging naar feestje en 's nachts stond politie aan de deur."

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.