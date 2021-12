Roger Schmidt na uitschakeling in Europa League: ‘Het was zeer ongelukkig’

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Schmidt in discussie met reporter: Jij vond ons minder?

Een pijnlijke avond voor PSV. De ploeg van trainer Roger Schmidt ging met ruime cijfers (3-0) onderuit tegen Real Sociedad. Ondanks de flinke nederlaag vond de oefenmeester zijn ploeg niet minder dan de Basken.

“We hebben bijna de hele wedstrijd gecontroleerd” , begon Schmidt zijn perspraatje na afloop van de wedstrijd. “Ik vond ons niet de mindere ploeg vandaag. Real Sociedad heeft geprofiteerd van onze fouten maar wij hebben meer balbezit gehad. We waren de betere ploeg. Dat we hier verliezen is zeer ongelukkig” De trainer gaf wel toe dat het ontbrak aan grote kansen bij de Eindhovenaren. “We hebben wel wat kansen gecreëerd maar het ontbrak aan de grote uitgespeelde kansen. Daarvoor kwamen we te weinig in het zestienmetergebied.”

"Ik vond de uitslag een beetje geflatteerd"

Cody Gakpo was ook teleurgesteld in het resultaat maar kon de nederlaag al snel relativeren. “Als je met 3-0 verliest ben je wel afgestraft. Al vond ik de uitslag een beetje geflatteerd.” Lang in de put blijven zitten wil de aanvaller dan ook niet. “Je weet dat ze loeren op onze fouten. Het kan gebeuren dat je ze maakt maar dat maakt wel het verschil vandaag. We moeten de knop omzetten en snel weer vooruit kijken. Dan maar ver komen in de Conference League.” Want dat is de troostprijs die resteert voor PSV. Toch zal het in de eerste wedstrijd van de Conference League moeten doen zonder de geschorste Ibrahim Sangaré, Olivier Boscagli en Carlos Vinícius. Daarnaast viel ook Noni Madueke uit met wederom een blessure.

"Het was niet onze dag"

“Het was niet onze dag” , vatte Schmidt de opsomming samen. “We moeten kijken hoe het met Madueke gaat. Daar kan ik nog niks over zeggen.” Gakpo maakt zich nog geen zorgen over de afwezigen in de volgende ronde. “We hebben vaker aangetoond afwezige spelers op te kunnen vangen. We hebben gewoon een goed team.” Toch waren de Eindhovenaren eerder dit seizoen niet goed genoeg om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen en wordt het nu uitgeschakeld door AS Monaco en Real Sociedad. Gebrek aan kwaliteit? “Dat zou kunnen” , zei de aanvaller na afloop. Maar toch bekeek hij het vanuit het positieve. “We hebben alle drie de ploegen wel heel lastig gemaakt. Alleen zonder het gewenste resultaat."

