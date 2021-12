Leger helpt EBI in Vught om uitbraak van top Mocro-maffia te voorkomen

Justitie heeft het leger om hulp gevraagd om een gewelddadige uitbraakpoging van Marengo-verdachten vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te voorkomen. Dat is te lezen in De Telegraaf.

In de EBI verblijft de complete top van de Mocro-maffia, onder wie Ridouan Taghi, de afgelopen dinsdag vanuit Colombia overgevlogen Saïd Razzouki en Rico de Chileen R.

Een speciaal team van het ministerie van Defensie assisteert sinds afgelopen week de bewaarders van de EBI in Vught. Volgens bronnen bij justitie, die de Telegraaf heeft gesproken, zouden enkele verdachten in het liquidatieproces Marengo van plan zijn om gewapende handlangers met een gekaapte helikopter het complex te laten binnendringen en onder dreiging van wapens een uitbraak te forceren.

Barrières opgeworpen

Om een landing van een helikopter onmogelijk te maken, heeft een legereenheid barrières opgeworpen. Ook zijn andere zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen, die in het belang van de veiligheid niet verder door De Telegraaf worden beschreven.

Burgemeester Roderick van de Mortel van Vught wil het nieuws over de zware, extra beveiligingsmaatregelen in de EBI 'bevestigen noch ontkennen'. "Ik mag nooit ingaan op beveiligingsmaatregelen in de EBI", zegt hij in de krant. "In algemene zin kan ik dit zeggen: dat de politie met defensie in deze situatie nauw samenwerkt, is veelzeggend. Het bevestigt het enorme gevaar dat uitgaat van een groep zware criminelen. We moeten echt eindelijk de naïviteit hierover loslaten. Deze categorie criminelen vergt een andere benadering en behandeling.”

Eerdere poging

In de EBI zit ook Mocro-maffia kopstuk van het eerste uur Benaouf A. in 2017 probeerde een groep criminelen een helikopter te kapen op Kempen Airport in Budel om A. te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Die poging mislukte omdat een medewerker van het vliegveld argwaan kreeg en de politie waarschuwde.

LEES OOK:

Celstraffen tot 2,5 jaar voor kapen helikopter en bevrijdingspoging van crimineel Benaouf A.

Said Razzouki werd dinsdag vanuit Colombia via Eindhoven naar de EBI gebracht: