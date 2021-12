Wegwerkers vinden 66 granaten in Den Bosch, weg is weer vrij

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Wegwerkers vinden granaten in Den Bosch, weg afgesloten

Wegwerkers hebben vrijdagochtend bij graafwerkzaamheden aan de Maastrichtseweg in Den Bosch 66 granaten gevonden. De granaten stammen waarschijnlijk nog uit de Tweede Wereldoorlog. De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek, maar is inmiddels weer open.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De Explosieven Opruiminsdienst van Defensie zocht nog naar meer granaten. In totaal werden er 66 stuks gevonden. 52 stuks Amerikaanse mortiergranaten en 14 Duitse. De granaten werden met een vrachtwagen opgehaald. De EOD laat ze op de Oirschotse Heide ontploffen. De Maastrichtseweg was enige tijd gesloten voor het verkeer, maar is inmiddels weer vrij. Maandag onderzoek

Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven wordt maandag voortgezet. De Maastrichtseweg wordt dan aan de kant van de Zuid-Willemsvaart afgesloten. Worden er geen explosieven gevonden dan kunnen de wegwerkzaamheden worden voortgezet. Eventueel gevonden explosieven worden meteen verwijderd.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.