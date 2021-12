Wegwerkers vinden granaten in Den Bosch, weg afgesloten

Wegwerkers die bezig waren in Den Bosch stuitten vrijdagochtend op meerdere granaten onder het wegdek aan de Maastrichtseweg. De bommen stammen waarschijnlijk nog uit de Tweede Wereldoorlog.

De Explosieve Opruiminsdienst van Defensie kwam zoeken naar nog meer granaten. In totaal werden er 47 bommen gevonden. 40 stuks Amerikaanse mortiergranaten en 7 Duitse.

De enige plek waar mogelijk nog granaten tussen kunnen liggen is in een grote tractor met kiepbak. Die is gebruikt door de wegwerkers en tussen de grond die erin zit, kunnen mogelijk nog bommen liggen.

Volgens onze correspondent is het wachten op een vrachtwagen die de granaten mee komt nemen. De EOD laat de bommen op de Oirschotse Heide ontploffen.

De hele Maastrichtseweg is nog steeds afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Merwedelaan en de A2.