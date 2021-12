Restauranteigenaar Martino gooit het met kerst over een andere boeg

Met een verlening van de avondlockdown die dreigend boven de markt hangt, kiezen veel Brabantse restauranteigenaars eieren voor hun geld. Ze besluiten met kerst helemaal niet open te gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor Martino Verbruggen van La Fleurie uit Oirschot.

"We hebben nu dik een week geleden de conclusie getrokken met wat we gaan doen met kerst", zegt Martino Verbruggen. De verplichte sluitingstijd speelde zeker een rol: "Eerst was het acht uur, toen werd het vijf uur."

Maar ook de onvoorspelbaarheid was een factor: "Wie weet tot hoelang het gaat duren? Of wat het kabinet gaat zeggen op de volgende persconferentie? Daar gaan we niet op wachten", legt hij uit.

Daarom besloot Verbruggen alle gasten af te bellen die al hadden gereserveerd voor de kerstdagen. "We gaan alleen maar bezorgen en mensen mogen komen afhalen."

Begrip en veel bestellingen

De klanten hebben veel begrip, vertelt Verbruggen. "We hebben hebben iedereen stuk voor stuk gebeld en uitgelegd waarom we deze keuze hebben gemaakt."

Veel klanten besloten om dan maar een box voor thuis te bestellen. "Die bestellingen lopen storm." Honderden boxen zijn al besteld en per dag komen er wel veertig bij. "We hebben kans dat we in het ergste geval nee moeten verkopen tegen bestellingen, omdat we het te druk krijgen."

La Fleurie is niet het enige restaurant waar mensen in Oirschot kunnen afhalen rond de kerstdagen. Bij bijna alle restaurants is dit mogelijk. Zo biedt Brasserie TOF! kant en klare gourmetschotels aan en een heuse gin box. Ook bij restaurant De Beurs zijn speciale avondboxen te halen met verschillende gerechten.

Op straat reageren inwoners verschillend over de sluiting van de horeca om 17.00, zo zijn er al verschillende plannen omgegooid: