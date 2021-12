Charlotte werkt weer op een corona-afdeling: 'Met een lach en een traan'

Verpleegkundige Charlotte van Doorn werkt normaal gesproken op de afdeling 'kort verblijf' in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, maar die afdeling is opnieuw omgebouwd tot cohort-afdeling. Het ligt er weer vol met coronapatiënten, maar ze probeert de moed erin te houden: "Ik had echt gehoopt dat we corona in bedwang konden houden."

Op de afdeling kort verblijf liggen normaal gesproken mensen die al gauw weer naar huis mogen. Maar dat is bij coronapatiënten wel anders. En daarnaast is het ook een stuk drukker dan normaal. "We krijgen de roosters niet altijd rond. En er is ons gevraagd of we vakanties kunnen opschorten."

Er is weer van alles veranderd op de afdeling. Er liggen zuurstofflessen op voorraad voor patiënten die het benauwd krijgen. En sondevoeding, als ze niet meer genoeg eten. Charlotte en haar collega's lopen de hele dag in complete bescherming, met pak, bril en masker. "Dan kunnen de deuren openblijven en hoeven we niet telkens voor de deur van een patiënt ons nog helemaal om te kleden."

En er zijn nieuwe collega's: bijvoorbeeld verpleegkundigen uit de operatiekamers. "We hebben zoveel operaties af moeten schalen, dat ons gevraagd is om te helpen op de corona-afdeling", vertelt een van hen. En dat vindt ze behoorlijk heftig. "Het is indrukwekkend om te zien hoe ziek mensen zijn. En hoe er soms aan de buitenkant niets te zien is, maar dat zodra ze íets doen, ze meteen heel erg moe zijn."