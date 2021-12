Auto rijdt in op agenten en voetgangers in Heesch, twee mannen opgepakt

1/2 Auto rijdt in op agenten en voetgangers in Heesch

Een auto is vrijdagmiddag ingereden op agenten en voetgangers in Heesch. Na een achtervolging door het centrum is de auto klemgereden door de politie. De twee inzittenden zijn opgepakt.

Volgens een politiewoordvoerder kreeg de auto een stopteken vanwege gevaarlijk rijgedrag. Maar de bestuurder van de auto negeerde dat stopteken en ging ervandoor. In zijn vlucht reed hij in op agenten, zo meldt de politie. De agenten bleven ongedeerd.

Voetgangers moesten aan de kant springen

De mannen vluchtten vervolgens de bebouwde kom van Heesch in. Voetgangers moesten aan de kant springen, door het gevaarlijke rijgedrag. Op de Schoonstraat wist de politie de auto klem te rijden.

Een van de politieauto's tikte de auto aan de zijkant aan. Dat zorgde voor flinke schade aan de motorkap van de politieauto.

Willy van den Berg woont in de straat waar de auto is klemgereden. Hij schrok op van een harde knal. “Ik hoorde ze al door de straat racen. Die politieauto zit nu flink in elkaar”, vertelt hij. Volgens hem was de achtervolging al even bezig. “Een kleindochter van me had de achtervolging in Oss al gezien.” Hij vertelde rond kwart over vier dat de bergers nog altijd bezig waren met de voertuigen.

Mogelijk onder invloed

De twee mannen die in de wagen zaten, zitten vast. De bestuurder was mogelijk onder invloed, daarom is er bloed van hem afgenomen. Zowel de auto van de verdachten als de politieauto moesten worden weggetakeld.

De politie laat weten dringend op zoek te zijn naar de voetgangers die aan de Koningsweg voor de auto moesten wegspringen.