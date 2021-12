Geen grote ongelukken ondanks verwachte gladheid, code geel ingetrokken

Vanwege de kans op gladheid op de weg werd vrijdagavond door het KNMI code geel afgegeven, maar er lijken zich vrijdagnacht geen grote ongelukken te hebben voorgedaan in Brabant. Mensen lijken zich aan het advies te hebben gehouden om hun rijstijl aan te passen.

Alleen in Veen verloor een automobilist vrijdagnacht de macht over het stuur. Maar of gladheid op de weg hierbij een rol speelde, is niet duidelijk.

Koufront

Het koufront ontstond vanaf het begin van de avond in het noorden en oosten van het land. Enkele uren later werd het ook glad in het midden en noordwesten.

Zaterdagochtend vroeg werd code geel voor onze provincie al ingetrokken. De waarschuwing geldt nog wel voor Gelderland, Fllevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.

