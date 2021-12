Kans op gladheid op de weg, code geel tot zaterdagochtend

Vrijdagavond wordt het flink koud, waardoor er kans bestaat op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Daarom geldt vanaf negen uur vanavond code geel in Brabant. Het KNMI adviseert mensen die de weg opgaan om hun rijgedrag aan te passen.

Ook in de rest van het land, Zeeland uitgezonderd, is er code geel door gladheid.

Het koufront ontstaat vanaf het begin van de avond in het noorden en oosten van het land. Enkele uren later wordt het ook glad in het midden en noordwesten. Later in de nacht en in de vroege ochtend ontstaat er mogelijk ook gladheid doordat het gaat regenen op een bevroren ondergrond.

Zaterdagochtend lopen de temperaturen geleidelijk op en verdwijnt de gladheid. Naar verwachting wordt code geel om negen uur 's morgens ingetrokken.