Parkeren in de binnenstad van Tilburg wordt duurder

De parkeertarieven in de binnenstad van Tilburg gaan omhoog. Het parkeren in een van de vijf P1-garages wordt definitief duurder tijdens het weekend. Ook een hele dag parkeren, gaat meer kosten. De nieuwe tarieven gaan per 1 januari in.

De volgende maatregelen gaan in op 1 januari:

Daltarief in de ochtenden vervalt.

Uur parkeren gaat het hele weekend 3 euro kosten.

Dagtarief in veel parkeergarages gaat van 16 naar 20 euro.

Daltarief

Sinds augustus vorig jaar gelden er in de binnenstad van Tilburg variabele parkeertarieven. Door het parkeren goedkoper te maken tijdens de daluren, wilde de gemeente de drukte beter spreiden. Op de piekuren werd parkeren in een van de garages juist duurder. Aanleiding waren de coronamaatregelen en de drukte in de stad.

Er is nu nog een daltarief van één euro per uur in de ochtenden. Dat verdwijnt vanaf 1 januari. Doordeweeks geldt er voortaan één parkeertarief. Bij het Pieter Vreedeplein, de Emmapassage en het Koningplein is dat twee euro per uur. De 013-Tivoli en Schouwburg garage zijn dertig cent goedkoper doordeweeks.

Parkeren in het weekend

Een uur parkeren gaat je tijdens het hele weekend in alle garages drie euro kosten straks. Nu geldt dat hogere tarief nog alleen op de zaterdag. Volgens de gemeente zorgen de aanpassingen voor meer duidelijkheid bij de bezoekers van de Tilburgse binnenstad.

Dagtarief parkeergarages

Wie een volledige dag Tilburg wil bezoeken, gaat flink meer betalen als de auto in een van de parkeergarages neergezet wordt. Het dagtarief is nu nog zestien euro. Dat stijgt naar twintig euro. Behalve bij 013-Tivoli en de Schouwburg garage, daar daalt het dagtarief per 1 januari naar 14 euro.

Het parkeertarief in de avonden blijft hetzelfde. Wie na zes uur naar zijn auto in de garage zet, betaalt tot aan sluitingstijd maar zes euro. Alle parkeertarieven zijn samen met Binnenstadmanagement vastgesteld en moeten voor een betere spreiding van de drukte blijven zorgen.