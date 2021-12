Ook coronaprik voor gezonde jonge kinderen, maar willen we dat?

Ook ouders met gezonde kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud krijgen de mogelijkheid om hun kind tegen corona te laten vaccineren. Alle kinderen krijgen vanaf de tweede helft van januari een uitnodiging. Onder Brabanders is wel animo om de kleintjes te prikken, zo blijkt uit de poll op deze website. Ruim 53 procent geeft aan zijn of haar kind meteen te laten vaccineren.

Ook Jo-Lo is positief over de mogelijkheid. "Jazeker! Mijn kinderen zijn ook gevaccineerd tegen alle andere kinderziektes. Helaas kan mijn jongste zoontje van 20 maanden nog niet gevaccineerd worden." En Luuk schrijft: "Als de kinderen in kwestie het zelf willen, waarom zou je ze dan niet de mogelijkheid bieden?"

Vera heeft een duidelijke mening: "Corona is totaal anders dan de dktp-ziektes, difterie, kinkhoest, typhus en polio. Daar gaan kinderen aan dood of ze worden ernstig ziek. Van corona niet. Dus een prik bij kinderen is puur en alleen om een handjevol fors oudere bejaarden te beschermen. En ik denk dat daar nu zo onderhand genoeg voor is gedaan."

En Patricia laat weten: "Een vaccinatie helpt niet besmettingen tegen te gaan en kinderen worden nagenoeg niet ziek van Corona. Ik zie het nut er niet van in." Jan is ook tegen: "Nee nee nee, die uitnodiging gaat net zo hard de vuilnisbak in."

Herman zegt: "Geen idee. Ik weet er te weinig van."

Zorgminister De Jonge benadrukte vrijdag dat het aan de ouders is om te beslissen of ze hun kinderen laten vaccineren. "De keus is vrij, maar de Gezondheidsraad zegt wel dat het verstandig is om het te doen."