Zorgen nemen toe in Tilburg: ‘Natuurlijk ben ik boos’

Na een wedstrijd neemt Fred Grim meestal wel even het woord in de kleedkamer van Willem II. Vrijdagavond deed hij dat niet na de wedstrijd tegen SC Cambuur. De trainer van de Tilburgse voetbalclub liet het aan de spelers, die elkaar in zijn ogen na de 3-1 nederlaag wel het nodige te zeggen hadden.

“Voor het eerst dit seizoen heb ik niet zoveel gezegd. Ik had de intentie dat ze na de wedstrijd elkaar zouden laten weten wat ze er nu van vonden. Wat er anders moet en wat er beter moet. Dat is belangrijk”, zei Grim terugkijkend op de eerste minuten na het laatste fluitsignaal. “Dat gebeurde ook wel. Dat heb ik gehoord, want ik was zelf al uit de kleedkamer gelopen.”

Van Grim mocht het eigenlijk wel knetteren in de kleedkamer. “Juist, natuurlijk. Daar heb ik juist de ruimte voor gegeven.” Op het veld gebeurde dat ook even.

Na de 3-1 van Cambuur hadden Nikos Michelis en Driess Saddiki het in woord en gebaar aan de stok met elkaar. “Maar dat is de verkeerde communicatie. Dat is gebaseerd op frustratie en vermoeidheid. Dan zie je dat spelers tegen elkaar in plaats van met én voor elkaar aan de slag gaan. Dat zie je wel vaker op het moment dat het niet loopt. Ik heb liever dat we vooraf bezig zijn. Het moet in de coaching goed zitten, dat we elkaar ondersteunen en helpen. En niet achteraf zeggen hoe je iets anders had moeten doen. Dan loop je achter de feiten aan.”

Op dat gebied mist Grim spelers zoals Freek Heerkens en Pol Lloch extra. “Spelers die in het veld belangrijk waren in het coachen, aanmoedigen en aansturen, doen niet mee. Dat maakt het lastiger, je mist een verlengstuk in het veld.”