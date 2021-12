Postcodestraatprijs maar dan anders: iedereen in Escharen een kerstpakket

Een kerstpakket van de gemeente, dat krijg je normaal alleen als je ambtenaar bent. Maar in Escharen en Velp krijgt elk huishouden een kerstpakket, of eigenlijk een afscheidspakket. Want over drie weken bestaat de gemeente waarin ze wonen niet meer.

De gemeente Grave gaat op 1 januari samen met onder andere Cuijk en Boxmeer verder als Land van Cuijk.

Geld van gemeente

Alsof de Postcode Loterij in de straten rondom de kerk van Escharen is gevallen. Dat gevoel krijg je zaterdagochtend als er een busje met ballonnen en muziek door de straten rijdt. Achter de bus zo’n tien dames die bij elk huis aanbellen en een pakket vol lekkers afgeven.

"We hebben geld gekregen van de gemeente Grave om afscheid te nemen", vertelt initiatiefneemster Gerry Moors. "We wilden van alles organiseren zoals een feestmiddag en een plein met activiteiten voor de kinderen. Maar corona…", verzucht ze.

Blij maar ook zorgen

Maar Gerry en de andere dames waren creatief. "We hebben we een pakketje voor alle 460 huishoudens in Escharen bedacht. Er zit onder meer chips, thee, koekjes en nougat in. Een echt kerstpakketje." Alleen de ragout ontbreekt, dat zou het pas echt een volwaardig kerstpakket maken.

Irene Peeters is verrast door het pakket. "Och, wat lief", is haar eerste reactie. "Jammer dat de gemeente verdwijnt maar lief dat ze dit rondbrengen." De inwoner van Escharen vindt het heel jammer dat ze afscheid moet nemen van Grave. ‘’Ik vind het echt heel erg. Het is afwachten wat het gaat worden in zo’n grote gemeente en hoe wij het er als Escharen vanaf gaan brengen.

Maar er zijn ook mensen blij met de gemeente Land van Cuijk die er over drie weken is. "Geen idee wat ik net gekregen heb maar ik ben heel blij met dit pakket", vertelt een man. "Maar weet je waar ik nog veel meer blij mee ben? Dat we samengaan met het Land van Cuijk. Het is een dubbelfeestje vandaag."

Geen feestje voor wethouder

"We zijn al maanden bezig om een feestje te geven in alle kernen van de gemeente Grave", vertelt wethouder Anja Henisch. "Maar we hebben het al vijf keer moeten aanpassen. Met de pakketjes willen we iedereen erop wijzen dat we afscheid gaan nemen."

Ze is dan ook blij met de dames die telkens weer meedachten om toch alle inwoners te verrassen. Een feestje is het niet voor de wethouder. "Ik sta ik met een traan en een lach. Je neemt toch afscheid van de dorpen."

Ieder dorp dat bij Grave hoort heeft budget gekregen om iets te doen als afscheid. "Er worden online bingo's gehouden in Grave en daar komen vier tv-shows", weet Henisch. "In Velp gaan ze morgen ook kerstpakketten uitdelen. En dan op 30 december is er een grote online dorpenquiz voor de hele gemeente."