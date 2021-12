Brabantse fans in de startblokken voor Max' kampioenschapsrace

Max Verstappen in actie (Foto: Red Bull) vergroot

Brabantse fans zitten al helemaal klaar voor de Formule 1-race waarin Max Verstappen zondagmiddag wereldkampioen kan worden. De race begint om 14.00 uur en de Limburgse coureur heeft evenveel punten als zijn grote concurrent Lewis Hamilton uit Groot-Brittannië.

Max start in de laatste en beslissende race van het seizoen in Abu Dhabi vanaf poleposition. In de kwalificatie was hij zaterdag verrassend 0,371 seconde sneller dan Hamilton, die vanaf de tweede plaats begint. Als Hamilton achter Verstappen eindigt, is de Red Bull-coureur de eerste Nederlandse wereldkampioen in de belangrijkste autosportklasse. Als beide coureurs niet in de punten weten te finishen is Verstappen ook wereldkampioen op basis van meest gewonnen races (negen om acht). Ook op Omroep Brabant radio besteden we deze zondag volop aandacht aan de tweestrijd. Interview-gasten wordt gevraagd wie zij denken dat gaat winnen. Zo is boswachter Frans Kapteijns het met presentator Kristian Westerveld eens dat Max Verstappen gaat winnen. Bij de presentatoren van het sportprogramma De Zuidtribune, Eric Hesen en Arjan van der Giessen, is er wat onenigheid.

"Ik weet zeker dat het Max wordt."

Een korte rondgang op de redactie van Omroep Brabant leert dat niet iedereen Formule 1 kijkt. Presentatrice Saskia Nelissen: "Ik heb vorige week voor het eerst een samenvatting gezien, maar ik weet zeker dat het Max wordt." Het overgrote deel hoopt dat Verstappen wint, maar vreest de Mercedes van Hamilton. Een enkeling roemt het engagement van Hamilton, maar wordt daarna boos teruggefloten.

"Ik hoop dat ik mijn hartslag onder controle krijg."

Jumbo-oprichter Frits van Eerd is sponsor van Verstappen. In het sportprogramma De Zuidtribune vertelt hij dat de spanning bij iedereen in de pits en bij de familie voelbaar is. "Dit wordt de mooiste race ever. Het kan vandaag werkelijkheid worden dat Max wereldkampioen wordt. En dat gaat gebeuren, ik weet het zeker." Van Eerd kijkt de wedstrijd in Abu Dhabi in de pits. "Het blijft een mechanische sport, je hebt een beetje geluk nodig. Maar de spanning is nu mega voelbaar. Ik hoop dat ik mijn hartslag onder controle krijg", aldus de sponsor.

In het radioprogramma bellen we ook nog met Formule 1-fan Bas van Bodegraven. De Tilburger reist met zoveel mogelijk wedstrijden mee en is ook in Abu Dhabi aanwezig. Hij is de oprichter van de Gomax-fanclub en hij heeft al complete bussen met oranje fans gezien. "Er komen hier vijfduizend Nederlanders, dus ze zijn er al. Maar eigenlijk zie je het thuis beter." Ook fans uit Waalwijk geven hun mening en Omroep Brabant kijkt met fans in Nuenen naar de wedstrijd. Dit volgen we live online en is zondagavond ook te zien in Brabant Nieuws op tv. LEES OOK: Brabantse Formule 1-fans klaar voor wereldtitel Max Verstappen

