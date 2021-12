Carnaval 2022 zoals vanouds? Kleine kans, denkt burgemeester Paul Depla

De kans is niet groot dat we in februari carnaval kunnen vieren zoals we dat voor corona gewend waren. Dit zei burgemeester Paul Depla van Breda zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. "Het risico dat corona roet in het eten gooit, is opnieuw groot", zo schat hij in.

Depla is voorzitter van de commissie Sociale Impact Corona van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In die hoedanigheid pleit hij voor het aanpassen van onze gewoontes. Carnaval in de zomer vieren bijvoorbeeld, maar ook de voetbalcompetitie anders plannen of een langere schoolvakantie in de winter. Het zijn mogelijkheden waarover hij het wil hebben, zodat we als samenleving minder afhankelijk zijn van de grillen van het virus.

"De kans dat het virus ons nog wel even bezighoudt, is duidelijk. We moeten dus nadenken over alternatieven, anders blijft corona voor ons beslissen", geeft hij aan.

'Langetermijnperspectief'

We hebben in de woorden van Depla 'langetermijnperspectief' nodig. Alleen op die manier worden we als samenleving minder kwetsbaar voor het virus. De taak om dit perspectief te schetsen ligt volgens de burgemeester niet direct bij premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Zij zijn en blijven nog wel even druk met het blussen van branden, schat hij in. Het nieuwe huis moet juist tot stand komen door een breed gesprek in de samenleving. Gesprekken met carnavalsverenigingen en scholen bijvoorbeeld over wat wél mogelijk is. "Vraag hierbij moet niet zijn: wat is leuk? Maar veel meer: waar kies je voor?"

Kijk hier heel het gesprek met Paul Depla in KRAAK. terug: