Dick Jaspers blij met vijfde wereldtitel: 'Carrière is meer dan geslaagd'

De dag na de crematie van zijn vader moest Dick Jaspers naar Egypte, waar eerst de worldcup en daarna het WK driebanden georganiseerd werd. "Ik moest twee weken weg, ik wilde sportief goed presteren. En als ik zou kunnen winnen, wilde ik de titel opdragen aan mijn vader." Hij won, voor de vijfde keer.

Toch voelde het niet anders dan de vorige keren, vertelt Dick in De Zuidtribune van Omroep Brabant. "Het is iedere keer een prachtig gevoel. Hoeveel kansen krijg je om wereldkampioen te worden? Iedere keer is het een lange weg naar de titel, elke keer is het een prachtig moment." De biljarter uit Sint Willebrord kreeg het niet cadeau. "Het was een moeilijke finale. Ik heb sowieso een moeilijk wereldkampioenschap gespeeld. Ik heb verschillende partijen flink achtergestaan en moest een beroep doen op mijn vechtlust en doorzettingsvermogen."

"Ik moest het van ver halen."

Helemaal tevreden is hij niet. "Ik had er meer uit kunnen halen." Een optie was geweest om een time-out te nemen om de druk nog meer bij zijn Turkse tegenstander te leggen. "Maar het is goed afgelopen. Ik moest het wel weer van ver halen." Het feit dat Dick de titel aan zijn vader wilde opdragen, maakte niet dat hij nóg liever die wereldtitel wilde pakken. "Zonder dit was ik ook op en top geladen. Ik wil nog het maximale uit mijn carrière halen." Toch reageert hij aarzelend op de vraag of hij volgend jaar voor de zesde gaat.

"Ik ben benieuwd hoe lang ik het vol kan houden."

"Het zou kunnen. Mijn carrière is meer dan geslaagd. Ik sta al zo lang aan de top. Ik ben benieuwd hoe lang ik het vol kan houden want ik leef een vrij hectisch leven. Altijd willen presteren is zwaar maar ik doe het met liefde en plezier." LEES OOK: Dick Jaspers eert zijn overleden vader: vijfde wereldtitel driebanden De zes dingen die je moet weten over Dick Jaspers, die jacht maakt op vijfde wereldtitel driebanden

